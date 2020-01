Margarita Voloj führt Gruppen in eine fremden Welt

Margarita Volojs Welt ist eine andere als die Welt der Kinder der 6 c und 6 d des Gymnasiums Laurentianum in Warendorf. Die Jüdin geht regelmäßig in die Synagoge und hat ihre Kindheit in Kolumbien verbracht. Sie hat die ersten Jahre ihres Lebens nicht deutsch sprechen dürfen, weil es in den Augen ihrer Eltern die Sprache der Täter war. Nun steht sie selbstbewusst vor ihren etwa 60 Gästen.

Die sind elf, zwölf Jahre alt, schauen sich neugierig in dem für sie fremden Gebetssaal mit den blauen Klappsesseln um. Fast immer ist die Hand eines Kindes in der Luft. Oft möchte es eine Frage stellen, die die Klassen im Unterricht vorbereitet haben: „Was mögen Sie am Judentum?“ „Was ist das für eine Lampe da oben?“ „Haben Sie Angst?“ Am Holocaust-Gedenktag in der Synagoge in Münster vermischen sich die Welten der 69-Jährigen und der Schüler. Die Warendorfer sind zu Besuch in dem jüdischen Gotteshaus.

Jugendlicher musste im Streifenwagen warten

Nicht immer sind die Kinder in der Synagoge so aufmerksam und interessiert wie die vom Laurentianum. Erst vor zwei Wochen hat die Bezirksregierung Münster über zunehmenden Antisemitismus an den Schulen berichtet. Margarita Voloj hat schon Jugendliche erlebt, die behaupten, dass sie sich die Hände waschen müssten, weil sie bei den „dreckigen Juden“ gewesen seien. Sie hat auch schon einen Gast gehabt, der ununterbrochen geschrien hat. Andere haben Hakenkreuze in die Holzbänke geritzt. Auch am Montag finden die Kinder sie im Holz der Synagogenbänke.

Mal „faltet“ Margarita Voloj solche Jugendliche „zusammen“, wie sie es sagt, riskiert aber, dass Lehrer die Jugendlichen in Schutz nehmen, weil die einen solchen Ton nicht gewohnt seien. Ein Jugendlicher musste schon mal im Streifenwagen warten, während seine Mitschüler die Synagoge besichtigten. Weil ihr das zu viel wurde, hat die ehemalige Lehrerin zwischenzeitlich ein halbes Jahr mit den Führungen ausgesetzt. Überrascht ist sie oft von Lehrern, die ihre Schüler in solchen Situationen nicht zur Rede stellen. Deswegen erklärt sie den Kindern: „Es wäre schön, wenn sich einige Kinder besser benehmen würden – und auch die Lehrer.“

Aus Angst vor Nazis im KZ abgeliefert

„Ich will mich nicht verstecken“, erklärt sie ihren ehrenamtlichen Einsatz. „Ich habe nie verstanden, warum sich die Menschen damals wie Lämmer ins KZ haben treiben lassen“, sagt sie. Die Eltern der Pensionärin haben den Holocaust überlebt, aber 80 ihrer Verwandten nicht. „Ich habe keine Onkels, keine Tanten, keine Cousins, keine Cousinen“, berichtet sie. Da wird es in der Synagoge still.

Führung durch die Synagoge in Münster 1/11 Margarita Volojs zeigt den Kindern das Heiligste aus der Synagoge: die Thoras. Foto: Wilfried Gerharz

Mit dem Tallit über ihren Schultern führt Margarita Voloj die Kinder in die jüdischen Ge- und Verbote ein. Foto: Wilfried Gerharz

Gar nicht so leicht. Ein Schüler versucht dem Schofar einen Ton zu entlocken. Foto: Wilfried Gerharz

Jede Thora wird von Hand geschrieben – und ist entsprechen wertvoll. Foto: Wilfried Gerharz

Im Ledergehäuse der Tefillin befindet sich Zitate aus der Thora, die auf Pergament geschrieben werden. Foto: Wilfried Gerharz

Die Schüler des Laurentianum stellten bei ihrem Besuch in der Synagoge sehr viele Fragen. Foto: Wilfried Gerharz

Alle Gebete und Gesänge werden in der Synagoge auf Hebräisch gesprochen und gesungen. Foto: Wilfried Gerharz

Im Schnitt kommen pro Monat bis zu 20 Gruppen zu Besuch in das Gotteshaus. Allein 2019 waren dort 2550 Menschen zu Gast. Margarita Voloj zeigt ihnen die Thora, die immer noch von Hand und mit einer Feder geschrieben werden müssen. Das Widderhorn hat es den Kindern besonders angetan. Der Ton des „Schofar“ soll die Juden ermahnen, aufzuwachen und ehrlich und objektiv ihr Leben zu betrachten.

Margarita Voloj berichtet von ihrem Großvater, der selbst „auf der Oststraße in Warendorf“ gelebt und Deutschland verlassen hat, weil ihn sein Freund damals dazu drängte. Der wollte ihm das Leben retten. Und ihre Mutter habe den Krieg nur überlebt, weil sie bei einem Fußmarsch mit anderen Kindern, die in einer Gaskammer sterben sollten, gestolpert und in ein Loch gefallen sei, wo sie der Schnee bedeckt habe. Ein Bauer fand das Kind, nahm es bei sich auf, bevor er es nach einem halben Jahr aus Angst vor den Nazis doch in einem KZ ablieferte. Da war das Kriegsende aber schon so nahe, dass die Mutter überlebte: „Tatsächlich ist der Holocaust-Gedenktag für uns ein Tag der Befreiung“, erklärt Margarita Voloj darum.