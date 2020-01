Die ungewöhnliche Geschichte des Auschwitz-Überlebenden David Salz

Beim Dienstantritt in der Zahlstelle der Botschaft „war mir schon damals sehr wohl bewusst, wie sensibel das Verhältnis zwischen Israel und Deutschland ist. Sehr vielen Israelis, die mir seinerzeit begegneten, waren Vertreibung und Holocaust aus eigener Erfahrung tief in Erinnerung. Heute leben nur noch wenige, die das Grauen persönlich erlebt haben und darüber berichten können. Einen dieser Zeitzeugen besuchte ich vor einigen Monaten in seinem Wohnort in Givataim.

Für mich, Lengericher des Jahrgangs 1944, war der Holocaust in meiner Jugend etwas Abstraktes – eben reines Geschichtswissen. Das Grauen offenbarte sich mir erst Jahre später in Gesprächen mit dem Historiker Gerhard Schoenberner, dem Autor einer Bilddokumentation über die deutschen Konzen­trationslager („Der gelbe Stern“). Er war zu meiner Zeit Direktor des Deutschen Kulturzentrums in Tel Aviv. Ich lernte ihn über den Dienstweg kennen. Zahlungen für das Kulturzentrum liefen über „meine“ Zahlstelle in der Botschaft. Danach war er häufig zu Gast in meiner Familie in der kleinen Ortschaft Kfar Sharmaryahu. Bei einem dieser Besuche schenkte er mir sein Buch. Es sollte in keinem Bücherschrank fehlen.“

Mit 13 Jahren in Auschwitz

Einen Zeitzeugen des Grauens lernte Hans-Ulrich Duwendag während seiner Dienstzeit kennen: David Salz. „Er kam immer Anfang des Monats zu mir in die Zahlstelle und kassierte das Geld für den Verbrauch der Botschaft an elektrischem Strom. Bei einer Einladung zum Essen bei uns in Kfar Shmaryahu 1973 erzählte er meiner Frau und mir von seinem furchtbaren Schicksal während des Holocaust.

Im vergangenen Jahr besuchte ich ihn nach über vier Jahrzehnten in seinem Wohnort Givataim. Es war ein herzliches Wiedersehen. Er wirkte sehr entspannt und sah mir mit hellwachen klaren Augen ins Gesicht. Keine Spur von Beklemmung und Angst vor dem Schatten der Vergangenheit.“

David Salz, 1929 in Berlin geboren, wurde 1942 im Alter von 13 Jahren ins Konzentrationslager Auschwitz eingeliefert. Bei der Einlieferung habe er sich auf die Zehenspitzen gestellt, seinem Vordermann über die Schulter geschaut, sein Alter mit 16 Jahren angegeben und als Beruf Elektriker, erinnert sich Hans-Ulrich Duwendag an die Erzählung des heute 90-Jährigen. Diese Lüge rettet David Salz vor der Gaskammer. Rund 80 Prozent der Neuankömmlinge in Auschwitz, die für nicht arbeitstauglich gehalten wurden, sind gleich in den Gaskammern ermordet worden.

Durch Blutkonserven am Leben gehalten

„Wenn David Salz hemdsärmelig zu mir in die Zahlstelle der Botschaft kam, fiel mir stets seine eintätowierte besonders große Häftlingsnummer auf. Er schämte sich nicht dafür, sondern trug sie mit Stolz. Im Konzentrationslager Auschwitz wurden Häftlinge durch eintätowierte Nummern am linken Unterarm gekennzeichnet. Er erzählte mir dann, dass er im Lager Auschwitz zusammen mit Heinz Galinski, dem späteren ersten Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland, im selben Block untergebracht gewesen sei.

Als die russische Front näher kam, seien sie abtransportiert worden. Von diesen Häftlingen, unter denen auch er war, hätten nur wenige den Todesmarsch nach Nordhausen, der Produktionsstätte der V1- und V2-Raketen im Lager Mittelbau-Dora, überlebt. Dort habe er eine neue Häftlingsnummer – über die alte gesetzt – eintätowiert bekommen. Diese war deutlich größer als die andere. Er trug nun für den Rest seines Lebens die unübersehbare Nummer 107939.“ Es sei sein Glück gewesen, dass die Amerikaner, die an der NS-Raketentechnik interessiert waren, ihn befreit hätten. Er sei sehr blutarm gewesen und konnte nur durch Blutkonserven am Leben gehalten werden, habe David Salz ihm erzählt.

Persönlichen Unterlagen in Yad Vashem

Im Jahr 1946 – nach seiner Genesung – sei er mit einem Schiff nach Palästina gelangt und habe dort in einem Kibbuz gearbeitet. Dass David Salz sich dort zum Elektriker ausbilden ließ „hat er damit begründet, dass er diesen Beruf bei der Einlieferung ins KZ angegeben habe“, erinnert sich Hans-Ulrich Duwendag. David Salz arbeitete über 30 Jahre für ein Elektrizitätswerk, das ihn in späteren Lebensjahren als Strom-Ableser eingesetzt habe, unter anderem in der deutschen Botschaft in Tel Aviv. „So kamen wir in Kontakt.“

Die persönlichen Unterlagen von David Salz über den Holocaust und sein Schicksal befinden sich in der Gedenkstätte der Märtyrer und Helden des Staates Israel im Holocaust, in Yad Vashem. „Er gestattete mir zum Abschied für meine Erinnerungen, die ich zur Zeit niederschreibe, ein Foto von ihm zu machen. David Salz und noch einige andere Israelis sind heute meine Freunde, mit denen ich offen über ihre Erlebnisse während der Judenverfolgung und -Vernichtung in Deutschland sprechen kann. Ich möchte, dass diese dunkle Seite unserer gemeinsamen Geschichte nicht vergessen wird“, schreibt der Lengericher.