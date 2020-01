Lüner auf Motorrad 81 km/h zu schnell unterwegs

Coesfeld -

Ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Lünen hat laut Polizeiangaben am Sonntag nach nur eineinhalb Wochen einem Lüdinghauser den unrühmlichen Titel "Raser des Jahres" entrissen. Während der Autofahrer aus Lüdinghausen es am 15. Januar in der Dülmener Bauernschaft Limbergen (Höhe Decker Ludwig) auf 143 km/h in einer 70er-Zone brachte, zog der Lüner auf seinem Motorrad vorbei.