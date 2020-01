Drei Stunden lang haben Landwirte in der Nacht zu Montag das Zentrallager von Edeka in Ibbenbüren blockiert. 25 Personen waren dabei mit mehr als zehn Traktoren. Johannes Nagelmann als Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsvereins betonte, dass alles friedlich abgelaufen sei.

Diese Protestaktion bezieht sich auf die Plakatwerbung der Edeka Minden AG. Dort wirbt Edeka mit Komiker Otto Waalkes mit dem Spruch „Essen hat einen Preis verdient: den niedrigsten“. Die Landwirte reagieren darauf erzürnt, dennoch ist beim Protest in Ibbenbüren nichts weiter vorgefallen.

Größeren Protest hat das Werbeplakat in Niedersachsen ausgelöst: Vor einem Großlager der Handelskette in der Nähe von Oldenburg haben Landwirte mit etwa 200 Traktoren demonstriert. Edeka Minden-Hannover kündigte eine Stellungnahme zu den Protesten an, ohne weitere Details zu nennen.

Viele Bauern protestieren seit Monaten gegen eine geplante Verschärfung der Düngeregeln. Sie fürchten geringere Erträge. Die EU-Kommission hatte im Sommer an die Bundesregierung appelliert, mehr gegen die Verunreinigung des Grundwassers durch zu viel Dünger zu unternehmen. Gelingt das nicht, drohen Deutschland Geldstrafen in Millionenhöhe.

Die Proteste gegen Edeka laufen hauptsächlich in Niedersachsen. Das Lager in Ibbenbüren ist bis dato das einzige in NRW, das bestreikt wurde, sagt Johannes Nagelmann.