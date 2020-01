Zurück zum Besuchermagneten

Eine gesellige Jahreshauptversammlung zelebrierten die Mitglieder des Bürgerschützen- und Heimatvereins St. Hubertus am Freitagabend in der Gaststätte Diepenbrock. Neben interessanten Rückblicken aus den einzelnen Abteilungen gab es auch spannende Neuigkeiten zum Schützenfest.

Weniger Besucher, eine zu große räumliche Distanz und kein gemeinsamer Mittelpunkt: Der Schützenfestsamstag ist laut Christoph Görges, 1. Korps, seit einigen Jahren kein Besuchermagnet mehr. „Die jungen Leute feiern im Zelt, die älteren in der Scheune. Zwischendurch trifft man sich vielleicht mal auf dem viel zu weitläufigen Festplatz“, sagte Görges zu seinen Schützenbrüdern und -schwestern. Deshalb hätten die Organisatoren für das Schützenfest 2020, 4. bis 6. Juli, eine Umstellung vorgenommen. „Wir werden den Platz kleiner halten, die Scheune ausgliedern und die eigentliche Party am Samstagabend nur noch im Zelt feiern“, so Görges. Außerdem soll mit der Band „Live Sensation“ Stimmung aufkommen.

Berthold Buntenkötter, 1. Vorsitzender des Vereins, begrüßte diese Veränderungen und freute sich den Anwesenden mitteilen zu können, dass der Verein 17 neue Mitglieder hat – insgesamt nun 1077. In seiner Ansprache erinnerte er nochmal an den Heimatpreis der Gemeinde Everswinkel, bei dem der BSHV sich den ersten Platz sichern konnte. „Wir haben 2500 Euro von der Gemeinde bekommen. 1000 Euro behalten wir selbst, weitere 1000 Euro gehen an unseren Heimatverein und 500 Euro an den Elferrat“, so Buntenkötter und erntete für diese Neuigkeiten große Applaus.

Kassierer Jörg Edelbrock konnte neben einer tadellose geführten Kasse auch noch etwas anderes vorweisen. „Das Geld für unser Jubiläum im Jahr 2022 haben wir schon zusammen und zur Seite gelegt“, sagte er. Der hundertste Geburtstag des Vereins kann also ausgelassen gefeiert werden.

Bei den turnusgemäßen Vorstandswahlen wurden der 2. Vorsitzende Guido Loick, Schriftführer Frank Horstmann, der 1. Platzwart Markus Rottwinkel und der 2. Platzwart Heino Hellmers einstimmig wiedergewählt. Als Beisitzer stellen sich Thomas Hollmann, Michael Kortenjan und Norbert Siemann zur Verfügung. Letzterer ist der Nachfolger von Reinhold Rottmann. „Wir bedauern sehr, dass Reinhold seine Position als Beisitzer nicht noch einmal antritt, danken ihm aber für seine jahrelange Unterstützung“, so Berthold Buntenkötter.

Nach sechs Jahren vorbildlicher Vereinsarbeit verließ die Kommandeurin, Kristina Suthoff, die Damengarde und übergab im vergangenen Jahr den Kommandeursstab an die 1. Unteroffizierin Friederike Buntenkötter. „Wir haben Kristina viel zu verdanken“, sagte Kim-Sophie Lindart während ihrer Ansprache. Die Damengarde besteht derzeit aus 44 Mitgliedern.

Für den Heimatverein stellte sich Josef Beuck ans Rednerpult. Nachdem er an Aktionen des letzten Jahres, wie die Teckelzuchtschau, den Umbau der Remise in Alverskirchen und die Ausstellung „Vom Flachs bis zum Leinen“ in Mitmachmuseum erinnert hatte, nahm er die Mitglieder des BSHV in die Verantwortung. „Alle Mitglieder des Heimatvereins sind auch Mitglieder im Schützenverein, andersrum sieht das leider nicht so aus. Wir würden uns aber über Verstärkung sehr freuen“, sagte er. Unterstützung erhoffte sich auch der Elferrat. Während unsere Karnevals-Parade im vergangenen Jahr restlos ausverkauft war, stehen für das diesjährige Fest am 8. Februar noch einige Eintrittskarten zur Verfügung“, so der Präsident Alexander Schlüter.