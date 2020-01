Leicht verletzt wurden am Sonntag (26. Januar) gegen 12.40 Uhr eine 35-jährige Dülmenerin sowie ihre zwölfjährige Tochter und ihr 17 Monate alter Sohn bei einem Unfall auf der Hiddingseler Straße in der Bauerschaft Bechtrup. Die Frau war in Richtung Lüdinghausen unterwegs, als sie mit ihrem Opel ausgangs einer Rechtskurve nach rechts in den Straßengraben geriet, erläuterte an der Unfallstelle Polizeioberkommissar Daniel Skaliks den Hergang.

Während sich Mutter und Tochter eigenhändig aus dem Unfallwagen befreien konnten, holten Ersthelfer den am Kopf verletzten Jungen aus dem Fahrzeug. Alle drei wurden in ein Krankenhaus in Münster gebracht