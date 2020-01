Highspeed bis zur letzten „Milchkanne“

Als der Begriff „Highspeed-Internet“ vor gut fünf Jahren noch vielerorts Wunschdenken war und in der Regel an der bis dahin gängigen „16-Mbit-Marke“ scheiterte, wurden in Drensteinfurt bereits Fakten geschaffen. Ende 2015 wurde die seinerzeit für den Glasfaserausbau gesetzte „Messlatte“ von 40 Prozent der befragten Haushalte genommen – und dem Ausbau stand nichts mehr im Wege. So schnell wie die versprochene Netzqualität sollte dieser aber bekanntlich nicht vonstatten gehen. Mängel bei der Bausausführung und Klagen über Verzögerungen bei den vereinbarten Hausanschlüssen sorgten immer wieder für Ärger. All das ist aber – weitestgehend – vorbei.

Ende gut – alles gut? Nein, nicht für die meisten Bewohner in den Bauerschaften. Die nämlich warten immer noch auf den Anschluss ans digitale Hochgeschwindigkeitszeitalter. Möglicherweise aber nicht mehr lange. Denn wie Landrat Dr. Olaf Gericke kürzlich vermeldete, sollen bis Ende 2023 rund 160 Millionen Euro in die Internetversorgung der ländlichen Bereiche investiert werden – ein Teil davon eben auch im Drensteinfurter Stadtgebiet. „Spannend ist der Zeitplan“, erklärt Bürgermeister Carsten Grawunder. „Denn der Baubeginn ist bereits für das zweite Quartal dieses Jahres geplant. Und 2023 soll dann alles fertig sein.“

„Alles“, das ist ein insgesamt 2600 Kilometer langes Glasfasernetzwerk, mit dem künftig alle Häuser und Höfe in den Bauerschaften und Außenbereichen angeschlossen werden sollen. Vorausgesetzt: Die Besitzer und Bewohner wollen dies auch. Wie Carsten Grawunder erläuterte laufe die Umsetzung nach einem ähnlichen Prinzip wie der seinerzeitige Anschluss der Siedlungsbereiche. Mit der Ausnahme, dass es dabei keine Nachfragebündelung samt Prozenthürde geben wird. Denn dass der Ausbau definitiv erfolgt, dafür garantierten nun einmal Bund, Land und Kreis mit ihrem entsprechenden Förderprogramm. Wer also in den Außenbereichen der Stadt angeschlossen werden möchte, muss mit dem Anbieter einen entsprechenden Vertrag abschließen. Und wer sich dazu direkt entscheidet, dem bleiben auch die ansonsten üblichen Anschlussgebühren erspart. Zudem, so der Bürgermeister, gebe es für Neukunden eine zwölfmonatigen Sondertarif. Details dazu sollen in Kürze in entsprechenden Info-Veranstaltungen vorgestellt werden.

Für ein wenig Ernüchterung dürfte die „frohe Botschaft“ bei denjenigen Bewohnern der Außenbereiche sorgen, die in den vergangenen Jahren in Eigeninitiative für den Glasfaseranschluss gesorgt hatten – reichlich Arbeitsleistung und nicht unerhebliche Kosten inklusive. Im Jahr 2017 etwa hatten sich die Bewohner der Bauerschaften Rieth und Ossenbeck zusammengeschlossen, um selbst Grabenleitungen für die notwendigen zehn Kilometer langen Leerrohre zu ziehen. Pro Nutzer bedeutete der Anschluss damals Kosten von rund 2000 Euro. Und auch in Mersch hatten sich die Bewohner zusammengeschlossen, um den Anschluss in Eigeninitiative zu erstellen. „Das ist bedauerlich. Aber das haben wir auch vorher so kommuniziert“, erklärt der Bürgermeister. „Entweder galt es, ein wenig Geduld mitzubringen, oder es kostete halt Geld.“ Dass Anlieger, die quasi in „Vorleistung“ gegangenen sind, nun auf eine Rückvergütung hoffen könnten, schließt Grawunder übrigens aus. „Das funktioniert nicht“, so das Stadtoberhaupt.