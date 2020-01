Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, verhielt sich ein Audi-Fahrer am Samstagnachmittag (15.08 Uhr) auf der Autobahn 30 „so aggressiv, dass er mehrere Fahrzeugführer zum Fahrstreifenwechsel nötigte”. Anschließend verursachte er auch noch einen Unfall und flüchtete.

Der bislang unbekannte Fahrer, der in Richtung Niederlande unterwegs war, drängelte laut Polizei zunächst und fuhr dann in Höhe Westerkappeln auf einen Sattelzug auf. Nach der Kollision stieß der silberne Audi demnach gegen die Schutzplanke. Anstatt sich um den Schaden oder die Sicherung der Unfallstelle zu kümmern, flüchtete der Fahrer.

Hinzugerufene Polizisten fanden den verwaisten Wagen schließlich auf einem Parkplatz in einem Gewerbegebiet in Nähe der Gutenbergstraße in Ibbenbüren.

Hinweise zum Fahrzeugführer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.