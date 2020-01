Seit Beginn der Woche ist die Münsterstraße wegen Bauarbeiten vollgesperrt, wodurch der Verkehr umgeleitet werden muss (WN berichteten). „Eingriffe in die normale Verkehrsführung erfordern von den Verkehrsteilnehmern immer eine Gewöhnung an die neue Verkehrssituation. Insbesondere in den ersten Tagen kommt es durch den Ausweichverkehr häufig zu verkehrlichen Reibungspunkten, die sich in der Regel nach einigen Tagen entspannen“, so Holger Bothur, Leiter des Fachbereichs Bürgerservice und Ordnung bei der Gemeinde Senden. Die Gemeinde beobachte, wie sich die Situation entwickelt. Dies gelte insbesondere für die Kreuzung von B 235 und Mühlenstraße.

Eine Änderung der Verkehrsführung im Knoten B 235/Mühlenstraße könnte ganz erhebliche Auswirkungen auf den Bundesstraßenverkehr haben und müsste mit der Straßenverkehrsbehörde, der Polizei und insbesondere auch mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW abgestimmt werden. Hierfür wäre aber zunächst die erste Orientierungsphase nach der Baustelleneinrichtung abzuwarten, um beurteilen zu können, „ob sich die Problemlage verstetigt und welche Problematik konkret mit temporären Maßnahmen angegangen werden müsste“, führt Bothur aus. Grundsätzlich sei zu erwarten, dass der Verkehr an dem Knoten abnimmt, da der komplette Verkehr aus Richtung Norden ab dem Laurentiusplatz abgekoppelt ist. Als Sofortmaßnahme werde allerdings die Hinweisbeschilderung auf die Sperrung der Mühlenstraße auf der B 235 dichter an den Einmündungsbereich herangerückt, um die Wahrnehmung für den abbiegewilligen Verkehr auf der Bundesstraße zu verbessern.

Nach Auskunft des Leiters der Feuerwehr, Manfred Overbeck, wird die derzeitige Situation nicht als besorgniserregend eingeschätzt, teilt die Gemeinde Senden mit. Auch in der Vergangenheit seien dort immer wieder Rückstaus aufgetreten. Die Feuerwehr konnte sich in diesen Fällen mit Blaulicht und Martinshorn entsprechend Durchfahrt verschaffen, berichtet Overbeck. Gleichwohl appelliert Sendens Feuerwehrchef an die Verkehrsteilnehmer darauf zu achten, dass die Einfahrt zum Feuerwehrhaus im Falle eines Rückstaus freigehalten wird. Nach Auskunft von Holger Bothur soll jetzt ein zusätzliches, noch anzubringendes Schild dazu auffordern, die Feuerwehrzufahrt bei Rückstaus an der B 235 freizuhalten.