Es gebe Tierschutz- und Umweltorganisationen, die erwecken im Internet den Eindruck, als wären sie groß und mächtig. Um mehr Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. „Wir sollten uns nicht davon einschüchtern lassen, denn es ist oft eine kleine Minderheit, die laut schreit und die versucht, dem Verbraucher die Landwirtschaft madig zu machen“. Dirk Nienhaus-Legemann, Schweinehalter aus Bocholt, hielt auf der Raiffeisen-Generalversammlung einen leidenschaftlichen Vortrag über die Ursachen für das schlechte Image der Landwirtschaft. „Schaut man mal genauer hin, so stellt man fest, dass die 250 000 Follower, die eine Organisation hat, zumeist asiatischer Herkunft sind“. Ob da denn nicht ein Zusammenhang zu den vielen Spendengeldern bestehe, welche diese Vereinigungen bekämen, wurde daraufhin aus der Versammlung gefragt.

Klar sei für ihn nur, so der Referent, dass Tierschutz- und Umweltgruppen häufig mit der Angst arbeiteten. Das sei „ein System, welches früher in der Geschichte schon unheimlich gut funktioniert hat“. Und da passte es für ihn gut ins Bild, dass die Homepage gleich auf der Startseite „meist einen Spendenaufruf beinhaltet“. Kritik an der Landwirtschaft sei ja an sich gar nicht verkehrt. „Das tut auch mal ganz gut, denn dann kann man sich verändern und verbessern“. Aber manche würden hier weit übers Ziel hinausschießen. Eine „durchgängige Beschallung der Verbraucher“ mit landwirtschaftskritischen Infos und „nachts heimlich aufgenommenen Skandalbildern“ diene den Aktivisten dazu, „sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen“. Das sei „zu einem guten Geschäftsmodell“ geworden. Für Nienhaus-Legemann ist es unverzichtbar, „dass wir die Bevölkerung als Agrarblogger in den sozialen Medien selbst informieren müssen“. Hierzu gab er dann nützliche Tipps.