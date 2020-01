Bürgermeister Kai Hutzenlaub über Angriffe auf Amtsträger

Es war ein vernehmlicher Paukenschlag, mit dem Christoph Landscheidt die Diskussion um Gewalt gegen Amtsträger angestoßen hat: Der Bürgermeister der nordrhein-westfälischen Stadt Kamp-Lintfort beantragte einen Waffenschein, um sich vor Gewalt gegen Rechts besser schützen zu können.

Aber nicht nur Landscheidt fühlt sich Hass, Verfolgung und übler Nachrede ausgesetzt. Vielen seiner Kollegen geht es ähnlich. Da ist die Rede von Beschimpfungen und Verunglimpfungen in den sozialen Netzwerken bis hin zu tätlichen Angriffen. Eine Situation, die sich keinesfalls nur in Großstädten abspielt.

„Auch ich wurde im vergangenen Jahr in Ausübung meines Amtes schon tätlich angegriffen“, sagt Ochtrups Bürgermeister Kai Hutzenlaub im Gespräch mit den WN. Er habe einen Bürger, der eine Mülltonne umgeworfen habe, angesprochen. „Ohne Vorwarnung hat er mich geschlagen. Ich war glücklicherweise in Begleitung von zwei Bekannten, und wir haben die Polizei informiert, die die Angelegenheit dann übernommen hat“, erzählt Hutzenlaub über den Vorfall. „Es wurde Anzeige erstattet. Wenn man gegenüber meinen Mitarbeitern oder mir handgreiflich wird, da kenne ich dann keine Toleranz mehr. Ich bin nicht dazu ausgebildet, mich mit jemandem körperlich auseinanderzusetzen. Dieser Hergang hat mir sehr zu denken gegeben.“

Auch für ihn in seiner Funktion habe sich seit seinem Amtsantritt vor zehn Jahren einiges geändert, gibt der Verwaltungschef offen zu: „Damals waren Smartphone und Soziale Medien noch längst nicht so präsent wie sie es heute sind“, schaut er zurück.

Als er sich seinerzeit zur Wahl gestellt habe, „wurde darüber schon erst einmal in der Familie diskutiert. Wir waren uns bewusst, dass ich als Bürgermeister, aber auch die Familie dann mehr im Blickfeld der Öffentlichkeit stehen. Aber man kann sich vorher längst nicht alles vorstellen, was auf einen zukommt. Ich kannte Politik noch anders, als sie sich heute präsentiert. Der Druck wird immer mehr.“

Aber – und auch das unterstreicht Hutzenlaub ganz deutlich – „Ochtrup ist noch eine sehr ruhige Kommune. Sehr persönlich. Man kennt sich und man schaut auch aufeinander. Es ist hier ein recht geschütztes Umfeld.“

Das bewahrt allerdings nicht vor Nickeligkeiten, blöden Kommentaren oder verbalen Angriffen in den Sozialen Medien. „Ich versuche, diese Dinge nicht zu sehr an mich heranzulassen“, erklärt Hutzenlaub. „Solange es in diesem Metier bleibt, kann jeder selbst entscheiden, wie weit er derartige Dinge annimmt. Ich meide es im Regelfall, derartige Blogs zu lesen.“

Amtsträger zu sein, heißt jedoch nicht nur, dass sich die Öffentlichkeit auf genau diese Person fokussiert. In den meisten Fällen wird die Familie gleich mit einbezogen. „Ja, auch die Ehefrau und die Kinder stehen aufgrund der Amtseigenschaft des Vaters in der Öffentlichkeit“, bestätigt Hutzenlaub. Gerade der pubertierende Nachwuchs ist kaum davon abzuhalten, auf Facebook, Twitter, Instagram und Co unterwegs zu sein. „Das ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung“, urteilt er als Vater und Politiker. „Man ist heute ein Stück weit zu einem gläsernen Menschen geworden.“

Selbst als Bürgermeister könne man die eigene Handynummer nicht durchweg geheim – oder privat – halten. „Dort landen dann auch schon mal kränkelnde Gemeinheiten. Ich habe jedoch ein dickes Fell. Ich merke allerdings, dass die eigene Empfindlichkeit im Laufe der Zeit ein wenig abstumpft.“

Unterm Strich, so Hutzenlaubs Resümee, fühle er sich in Ochtrup wohl und habe hier einen guten Freundeskreis gefunden. „Klar, in meiner Funktion schaue ich vielleicht stets ein wenig genauer hin, ob die Menschen mich oder mein Amt meinen, wenn sie Kontakt suchen. Ich kann aber sagen, dass die Freundschaften, die entstanden sind, auch solche sind. Da wird zudem nicht ständig über Politik geredet“, lacht er. „Es gibt auch andere Themen.“

Die Ochtruper Bevölkerung, so sein Gefühl, „honoriert es, dass ich als Bürgermeister zu vielen verschiedenen Veranstaltungen komme.“ Es werde nicht mehr jedes Bier, das er bei einem Schützenfest trinke, gezählt und im Netz gepostet. „Die Menschen haben gemerkt, dass sie mir wichtig sind und dass ich gerne zu ihnen komme. Bestimmte Sachen will ich mir aber auch selbst nicht nehmen lassen.“

Bei allem Positiven, das Ochtrup für Kai Hutzenlaub bietet – die allgemeine Lage verliert er dabei dennoch nicht aus dem Blick: „Anfeindungen und Bedrohungen, wie sie meine Kolleginnen und Kollegen erleben, sind nicht wegzudiskutieren. Vor allem, wenn Menschen im Netz oft alle Hemmungen fallen lassen. Dies hat letztlich zur Konsequenz, dass sich immer weniger Personen finden lassen, die sich für ein solches Amt zur Verfügung stellen.“