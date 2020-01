Bus brennt fast komplett aus

An einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Höhe der Dietrich-Bonhoeffer-Schule ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein vierachsiger Gelenkbus nahezu vollständig ausgebrannt. Die Bahnhofstraße war während der Löscharbeiten weiträumig gesperrt.

Um 4.37 Uhr war die freiwillige Feuerwehr zusammen mit der Polizei zu dem Fahrzeugbrand in der Bahnhofstraße alarmiert worden. Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Thorsten Budzinski vor Ort erklärte, hatte der Brand seinen Ursprung offenbar im Motorraum des Gelenkbusses. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Kräften ausgerückt, um den Brand zu bekämpfen.

Noch keine Fahrgäste an Bord

Wie Budzinski weiter erklärte, hatte der Busfahrer, der sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte, den Betrieb gerade erst aufgenommen, noch keine Fahrgäste aufgenommen und kurz zuvor das Fahrzeug betankt. Der Bus hätte als Schienenersatzverkehr für die Regionalbahnlinie RB 66 eingesetzt werden sollen, doch dazu kam es infolge des Brandes nicht mehr.

Bus brennt aus 1/22 An einer Bushaltestelle in Lengerich ist am Mittwochmorgen ein Bus ausgebrannt. Foto: Jens Keblat

Um 4.37 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Fahrzeugbrand in der Bahnhofstraße gerufen. Foto: Jens Keblat

Die Bahnhofstraße war im Bereich der Einsatzstelle komplett gesperrt. Foto: Jens Keblat

Der Schaden ist immens. Foto: Jens Keblat

Der vierachsige Gelenkbus brannte nahezu vollständig aus. Foto: Jens Keblat

Der Bus sollte eigentlich im Schienenersatzverkehr für die derzeit ausfallenden Züge der Linie RB 66 eingesetzt werden. Foto: Jens Keblat

Der Bus hatte aber zum Zeitpunkt des Brandes noch keine Fahrgäste aufgenommen. Foto: Jens Keblat

Der Busfahrer brachte sich rechtzeitig in Sicherheit. Foto: Jens Keblat

Nach Feuerwehr-Angaben hatte der Brand seinen Ursprung offenbar im Motorraum des Gelenkbusses. Foto: Jens Keblat

Sehen Sie im Folgenden weitere Bilder von dem Feuerwehreinsatz auf der Bahnhofstraße in Lengerich. Foto: Jens Keblat

Als die Feuerwehr eintraf, habe der hintere Teil des Busses bereits in voller Ausdehnung gebrannt, so Budzinski weiter. Daraufhin hätten die Wehrleute sofort mit einem umfangreichen Löschangriff unter Atemschutz begonnen, wobei ein nahezu vollständiges Ausbrennen des Busses nicht mehr verhindert werden konnte.

Bahnhofstraße komplett gesperrt

Die Feuerwehr war längere Zeit im Einsatz, um das Feuer vollständig zu bekämpfen. Vor allem im Innenraum und auf dem Dach im Bereich des Klimagerätes des Fahrzeugs mussten die Feuerwehr verbliebenen Glutnestern intensiv zu Leibe rücken. Während des Einsatzes war die Bahnhofstraße im Bereich der Einsatzstelle komplett gesperrt, die Rauchentwicklung war zeitweise relativ stark, Anwohner wurden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Schaden dürfte jedoch nicht unerheblich sein. Nach dem Feuerwehreinsatz steht jetzt die Bergung des Busses an.