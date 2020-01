Wie die Polizei mitteilte, meldete sich gegen 11.15 Uhr eine aufmerksame Anwohnerin des Kornweges in Oelde-Sünninghausen beim polizeilichen Notruf. Ihr waren vier Männer aufgefallen, die aus einem Auto mit auswärtigem Kennzeichen gestiegen waren. Zeitgleich teilte ein weiterer Anwohner mit, dass soeben vier Männer durch seinen Garten gelaufen seien. Diese kamen nach ersten Angaben von einem Nachbargrundstück.

Die Polizeibeamten stellten fest, dass es zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in unmittelbarer Nähe der Einsatzörtlichkeit gekommen war. Mit Kräften aus Warendorf und dem benachbarten Kreis Gütersloh suchte die Polizei mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers nach den vier Männern. Dieser mit einer Wärmebildkamera ausgerüstete Hubschrauber konnte nach erneuten Hinweisen aus der Bevölkerung vier Personen ausfindig machen.

Die vier Personen versteckten sich im Bereich des Altendiestedder Weg in Wadersloh-Diestedde in einem Gebüsch vor der Polizei. Polizeibeamte und ein Diensthund nahmen die Männer um 13.20 Uhr fest. Die Männer wurden dem Polizeigewahrsam in Ahlen zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.