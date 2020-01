„Bergmännchen“ weisen den Weg

Auch knapp zwei Jahrzehnte nach der letzten Kohleförderung auf der Zeche „Westfalen“ schlägt das Herz der Ahlener für den Bergbau. Seit Donnerstag ist das für jedermann sichtbar – an den beiden meistfrequentierten Fußgängerampeln der Innenstadt an Gerichts- und Parkstraße, auf denen nun stilisierte „Bergmännchen“ in Rot und Grün den Weg weisen.

Zeichen der Wertschätzung

„Das ist ein echtes Zeichen der Wertschätzung“, sagte Bürgermeister Dr. Alexander Berger bei der offiziellen Enthüllung der umgerüsteten Lichtzeichenanlage in der Fußgängerzone. „Die Umsetzung hat zwar etwas länger gedauert, aber dafür haben wir nun zwei prominente Standorte gefunden.“

„Bergmännchen“ auf Fußgängerampeln 1/25 Ampelmännchen mit Bergleuten in Ahlen 2020 Foto: Christian Wolff

Peter Albrecht 2020 Foto: Christian Wolff

Ampelmännchen mit Bergleuten in Ahlen 2020 Foto: Christian Wolff

Ampelmännchen mit Bergleuten in Ahlen 2020 Foto: Christian Wolff

Ampelmännchen mit Bergleuten in Ahlen 2020 Foto: Christian Wolff

Ampelmännchen mit Bergleuten in Ahlen 2020 Foto: Christian Wolff

Ampelmännchen mit Bergleuten in Ahlen 2020 Foto: Christian Wolff

Bergmänner als Ampelsignal in Ahlen 2020 Foto: Christian Wolff

Ampelmännchen mit Bergleuten in Ahlen 2020 Foto: Christian Wolff

Auf den beiden meistfrequentierten Fußgängerampeln der Ahlener Innenstadt leuchten seit Donnerstag rote und grüne Bergmännchen in Erinnerung an die jahrzehntelange Bergbaugeschichte der Stadt am Rande des Münsterlands. Foto: Christian Wolff

Auf den beiden meistfrequentierten Fußgängerampeln der Ahlener Innenstadt leuchten seit Donnerstag rote und grüne Bergmännchen in Erinnerung an die jahrzehntelange Bergbaugeschichte der Stadt am Rande des Münsterlands. Foto: Christian Wolff

Ampelmännchen mit Bergmännern 2020 Foto: Christian Wolff

Astrid Essmeier 2020 Foto: Christian Wolff

Ampelanlage mit Bergmännchen 2020 Foto: Christian Wolff

Auf den beiden meistfrequentierten Fußgängerampeln der Ahlener Innenstadt leuchten seit Donnerstag rote und grüne Bergmännchen in Erinnerung an die jahrzehntelange Bergbaugeschichte der Stadt am Rande des Münsterlands. Foto: Christian Wolff

Auf den beiden meistfrequentierten Fußgängerampeln der Ahlener Innenstadt leuchten seit Donnerstag rote und grüne Bergmännchen in Erinnerung an die jahrzehntelange Bergbaugeschichte der Stadt am Rande des Münsterlands. Foto: Christian Wolff

Auf den beiden meistfrequentierten Fußgängerampeln der Ahlener Innenstadt leuchten seit Donnerstag rote und grüne Bergmännchen in Erinnerung an die jahrzehntelange Bergbaugeschichte der Stadt am Rande des Münsterlands. Foto: Christian Wolff

Auf den beiden meistfrequentierten Fußgängerampeln der Ahlener Innenstadt leuchten seit Donnerstag rote und grüne Bergmännchen in Erinnerung an die jahrzehntelange Bergbaugeschichte der Stadt am Rande des Münsterlands. Foto: Christian Wolff

Auf den beiden meistfrequentierten Fußgängerampeln der Ahlener Innenstadt leuchten seit Donnerstag rote und grüne Bergmännchen in Erinnerung an die jahrzehntelange Bergbaugeschichte der Stadt am Rande des Münsterlands. Foto: Christian Wolff

Auf den beiden meistfrequentierten Fußgängerampeln der Ahlener Innenstadt leuchten seit Donnerstag rote und grüne Bergmännchen in Erinnerung an die jahrzehntelange Bergbaugeschichte der Stadt am Rande des Münsterlands. Foto: Christian Wolff

Auf den beiden meistfrequentierten Fußgängerampeln der Ahlener Innenstadt leuchten seit Donnerstag rote und grüne Bergmännchen in Erinnerung an die jahrzehntelange Bergbaugeschichte der Stadt am Rande des Münsterlands. Foto: Christian Wolff

Bergmänner als Ampelsignal in Ahlen 2020 Foto: Christian Wolff

Bergmänner als Ampelsignal in Ahlen 2020 Foto: Christian Wolff

Bergmänner als Ampelsignal in Ahlen 2020 Foto: Christian Wolff

Manuela Esper 2020 Foto: Christian Wolff

Die Maßnahme, die neben zahlreichen Ex-Kumpeln auch Ratsmitglieder, Verwaltungsvertreter und den Knappenverein Heessen auf die Beine brachte, geht auf einen Antrag der Ahlener Ortsgruppe der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE) zurück. In deren Namen richtete sich Vorsitzender Marc Senne an die versammelte Menge: „Der Steinkohlenbergbau in Deutschland ist 2018 komplett eingestellt worden. Leider wird oft vergessen, dass wir hier auch einmal den Strontianitbergbau hatten.“ Auch daran sollen die Symbole erinnern, die von nun an täglich leuchten. „Ein wenig aus dieser langen Geschichte sollte für die Zukunft erhalten bleiben, dafür sorgen zum Glück mehrere Vereine in dieser Stadt“, freute er sich.

Fußgängerampeln in vielen Variationen

Die aktuelle Aktion wurde von Passanten ebenso positiv aufgenommen. Fußgängerampeln mit veränderten Lichtzeichen gibt es schließlich schon einige Zeit in vielen Variationen: Mainz hat seine Mainzelmännchen, Wesel hat seine Esel, viele Städte im Osten Deutschlands setzen auf die Ampelfiguren aus Zeiten der DDR. Im Ruhrgebiet machte die Stadt Duisburg im Herbst 2018 den Vorreiter und versah erste Ampeln mit Bergleuten. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst ebnete den Weg offiziell für die Umgestaltung von Fußgängerampeln. Sie müssten allerdings, so die Weisung aus Düsseldorf, einen lokalen Bezug haben und dürften die Verkehrsteilnehmer nicht ablenken.

Zur Feier des Tages stimmten Akteure und Gäste in Ahlen am Donnerstag gemeinsam das Steigerlied an und erhoben in Erinnerung an eine alte Bergmannssitte einen „Kurzen“, den Günter Pietsch zuvor im Namen der Organisatoren mit einem freudigen „Glückauf“ verteilt hatte.