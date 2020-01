Wie die Polizei am Mittwochmorgen berichtet, ist es um 7.20 Uhr auf der Autobahn 43 zwischen Senden und dem Kreuz Münster-Süd zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen auf dem linken Fahrstreifen gekommen. Verletzt wurde niemand.

Die linke Spur wurde für rund eineinhalb Stunden gesperrt, der Verkehr rechts an der Unfallstelle vorbeigeleitet, was zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr führte. Die Polizei meldete einen Rückstau von acht Kilometern Länge bis zur Ausfahrt in Nottuln und empfahl, auf andere Routen auszuweichen. Auch dort wurde es in der Folge voller. Vor allem auf der Weseler Straße zwischen Albachten und Mecklenbeck musste man mehr Zeit einplanen. Gegen 8.50 Uhr war die Autobahn dann wieder frei befahrbar.