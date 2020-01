Den Rettungskräften bot sich bei ihrem Eintreffen am Ort des Unglücks ein wahres Trümmerfeld. Die Spuren des heftigen Zusammenstoßes, der sich gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 58 zwischen den beiden Ortsabfahrten in Richtung Drensteinfurt ereignet hatte, verteilten sich über mehrere Hundert Meter.

Wenige Minuten zuvor war der Fahrer eines Tanklastzuges mit Hamburger Kennzeichen aus Richtung Ascheberg kommend in Richtung Ahlen unterwegs. Als er die Bahnüberführung der Umgehungsstraße passierte kam ihm der Fahrer eines Skoda Octavias aus Drensteinfurt entgegen. Wie Zeuge, die unmittelbar hinter dem Auto in gleicher Richtung fuhren, später berichteten, lenkte der Skoda-Fahrer plötzlich ohne Vorwarnung und erkennbaren Grund in den Gegenverkehr, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Sattelzug kollidierte. Dessen Zugmaschine drehte sich durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse, während der sich querstellende Sattelauflieger auf die Gegenfahrbahn schleuderte.

Der Fahrer eines entgegenkommenden Audis konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen und prallte frontal in den ursprünglich mit Essiglösung beladenen aber kurz zuvor gelöschten Tankauflieger. Während es den Rettungskräften rasch gelang, den Audi-Fahrer aus dem völlig zerstörtem Wrack zu befreien, gestaltete sich die Rettung des Skoda-Fahrers erheblich schwieriger. Erst mit schwerem Gerät könnte die Feuerwehr den Schwerverletzten schließlich befreien. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, während der Audi-Fahrer mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen wurde.

Bedingt durch die umfangreichen Rettungs- und Bergungsarbeiten ist die Bundesstraße 58 für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wird aktuell durch Drensteinfurt umgeleitet, wo es zu massiven Behinderungen kommt.