Bei der Rückfahrt einiger Teilnehmer der Trecker-Demo kam es am späten Samstagabend auf der Bundesstraße 64 in Raestrup zu einem schweren Unfall. Dabei stieß ein Schlepper in Höhe der Abfahrt Hanhart mit dem Zug zusammen. Dabei wurden nach Polizeiangaben die beiden Insassen des Treckers verletzt. Außerdem erlitt die Zugführerin einen Schock.

Der Traktor war im Konvoi auf dem Rückweg. Nach Angaben der Beamten bog der Fahrer an dem unbeschrankten Bahnübergang aus dem Konvoi nach rechts in einen Wirtschaftsweg ab und übersah dabei wohl den herannahenden Zug.

Der Schlepper wurde von dem Triebwagen erfasst, auf ein nahes Feld geschleudert und blieb auf der Seite liegen. Rettungskräfte brachten die Verletzen in Krankenhäuser. Durch die Rettungsmaßnahmen konnten Teile des Konvois in Richtung Warendorf nicht weiterfahren. Die Bundesstraße 64 war längere Zeit gesperrt.

Für die Fahrgäste in dem Zug wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Es entstand hoher Sachschaden.