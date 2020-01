UPDATE: Ein Trecker, der am Abend gegen 20.30 Uhr im Konvoi auf dem Rückweg von Telgte nach Warendorf war, übersah offenbar beim Abbiegen von der B64 in einen Wirtschaftsweg die herannahende Eurobahn. Der Traktor wurde von dem Zug erfasst und auf ein Feld geschleudert, wo er auf der Seite liegenblieb, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Dabei wurden der Fahrer des Traktors und ein Begleiter verletzt, der Zugführer erlitt einen Schock.

Der Bahnübergang ist an dieser Stelle weder durch eine Ampel noch eine Schranke gesichert.

Die Bauern hatten sich mit mehreren Hundert Traktoren in fünf Konvois auf den Weg nach Telgte gemacht. Unterwegs habe es vereinzelt Verkehrsbehinderungen gegeben, aber keine größeren Störungen, sagte ein Sprecherin der Polizei in Münster.Die Landwirte fordern mehr Mitsprache bei Neuregelungen zum Umwelt- und Tierschutz und mehr Wertschätzung für ihre Branche. Im vergangenen November waren sie mit mehreren Tausend Fahrzeugen zu einer Kundgebung nach Berlin gefahren. Ihr Protest richtet sich unter anderem gegen geplante schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz und weitere Düngebeschränkungen zum Schutz des Grundwassers.

Update: Wie die Polizei mitteilte, sind alle fünf Treckerkonvois in Telgte angekommen. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen, wenn die Landwirte am Abend ihren Rückweg antreten. Die Polizei informiert über die aktuelle Verkehrslage.