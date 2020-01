Gronau -

Auf der Bundesstraße 54 zwischen den Abfahrten Gronau-Mitte und Gronau-West hat sich am Mittwoch gegen 18.20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurden ein Mann und eine Frau verletzt. Die beiden wurden in Krankenhäuser in Gronau und Enschede eingeliefert.