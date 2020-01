Genervte Bahnfahrer in der Eurobahn

Überfüllte Waggons, Zugausfälle, Schienenersatzverkehr und nun auch noch Streik: Die Eurobahn macht seit Jahren immer wieder negative Schlagzeilen – zu Lasten genervter Bahnfahrer.

Nach einigen Monaten relativer Ruhe ist es derzeit wieder soweit: In Folge der gescheiterten Verhandlungen zwischen dem Eurobahnbetreiber Keolis und der Eisenbahngewerkschaft EVG reagieren die Eurobahnbediensteten nun seit fast einem Monat mit Arbeitsniederlegungen. Die Konsequenzen treffen auch viele Menschen in Drensteinfurt und Rinkerode, pendeln doch mehr als drei Viertel der hier wohnenden Erwerbstätigen täglich zum Arbeitsplatz – die mit Abstand meisten von ihnen nach Münster. Hinzu kommen tagtäglich Hunderte Schüler und Studenten, die Gymnasium, Berufsfachschule oder die Uni in der Domstadt besuchen.

„ Das hat schon etwas von Viehtransport. Das hat schon etwas von Viehtransport. “ WN-Leserin Claudia Kriener

Was sich am Ende der Weihnachtsferien am Dienstagmorgen am Rinkeroder Bahnsteig abgespielt hat, schildert WN-Leserin Claudia Kriener. Demnach seien alle planmäßigen Züge, die jeweils stündlich um „36 nach“ in Rinkerode abfahren, ausgefallen. „Auf einer Strecke, die normalerweise halbstündlich abwechselnd mit einem doppelten Zug um 7.36 Uhr und danach mit einem einfachen Zug um 8.06 Uhr bedient wird, quetschen sich die Fahrgäste aktuell wie Vieh in einen einfachen Zug um 7.36 Uhr“, beschreibt Kriener. „Heute Morgen haben sich so viele Rinkeroder wie eben möglich noch in den Zug geschoben, aber nicht alle konnten mitfahren. Auf der Fahrt konnte man sich nicht einmal mehr um die eigene Achse drehen, so eng war es. Das hat schon etwas von Viehtransport.“

Nachmittags sei die Situation nicht viel besser, fallen die planmäßigen Züge um „20 vor“ doch gleichfalls aus, so Kriener. Der „Notverkehr“ werde ebenfalls nur mit einer „sehr eingeschränkten Wagenanzahl“ bedient.

Ersatzkonzept gilt

Wie Eurobahnbetreiber Keolis Deutschland in einer aktuellen Presseinformation mitteilt, habe man sich am Montagmittag zu einem vierstündigen Sondierungsgespräch mit der EVG-Verhandlungskommission getroffen. Die Gespräche sollen am Donnerstag fortgesetzt werden. „Nach Abschluss aller Sondierungsgespräche werden beide Seiten die Inhalte kommunizieren, so das Agreement beider Parteien“, schildert Anne Mathieu, Geschäftsführerin von Keolis Deutschland. „Leider wird die EVG keine Streikpause vornehmen, was wir insbesondere für unsere Fahrgäste sehr bedauern.“

Keolis bittet seine Fahrgäste, sich weiterhin zusätzlich über die Homepage unter https://www.eurobahn.de/verkehrslage/ zu informieren. Das eingeführte Ersatzkonzept gilt nach wie vor.