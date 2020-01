Nienborg -

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Freitag bei einem Unfall in Nienborg erlitten. Das teilte die Polizei jetzt mit. Dazu war es gegen 16.30 Uhr gekommen: Eine 29 Jahre alte Ochtruperin hatte die Ochtruper Straße in Richtung Nienborg befahren. In Höhe des Kleibuerswegs kam ihr ein Fahrzeug so weit auf ihrer Fahrbahnseite entgegen, dass sie nach rechts auswich.