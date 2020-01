Ausfälle auch in der neuen Woche

Lengerich -

Bahnreisende müssen sich auch in der neuen Woche auf Einschränkungen im Schienenverkehr von und nach Lengerich gefasst machen. Die Eurobahn teilte am Freitagnachmittag mit, dass der Betrieb der RB 66 streikbedingt auch am Montag komplett eingestellt sein wird.