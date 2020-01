► Der Weihnachtsbaum kann, zerkleinert und ohne Schmuck, in der Bio-Tonne entsorgt werden.

► Lengericher Bürgerinnen und Bürger können ihre Weihnachtsbäume am Häckselplatz auf dem Gelände der Firma Lewedag, Hullmanns Damm 15, samstags zwischen 9 und 12 Uhr kostenlos abgeben. Diese Annahme ist bis Ende Februar befristet. Dort wird Ast- und Strauchschnitt bis zu einer Holzstärke von 20 Zentimetern Durchmesser gehäckselt. Im März findet in diesem Jahr keine Annahme statt, darauf weist die Stadtverwaltung hin.

► Die Lengericher Landjugend führt – wie in den vergangenen Jahren – wieder ihre Tannenbaum-Sammelaktion durch. An den beiden Samstagen, 4. und 11. Januar, wird der ausrangierte Weihnachtsbaum nach vorheriger Anmeldung und gegen eine kleine Spende für die Kosten der Aktion abgeholt. (Anmeldungen per E-Mail tanne@lj-lengerich.de oder ✆ 0151/ 63 34 4025 – Whatsapp möglich – mit Angabe von Name, Adresse und gewünschtem Abhol-Samstag).

► Der Schützenverein Hohne-Niedermark sammelt am Samstag, 11. Januar, ausgediente Weihnachtsbäume in seiner Region ein. Für den Abholservice bittet der Verein um Anmeldung ( ✆ 01 78/29 75 406 – Whats­app möglich –, E-Mail weihnachtsbaum@sv-hohne-niedermark.de oder auf der Internetseite www.sv-hohne-niedermark.de). Namen, Straße, Haus- und Telefonnummer sind anzugeben und der Baum an der Spitze mit einer (bunten) Schleife zu kennzeichnen. Die Abholung erfolgt ebenfalls gegen eine kleine Geldspende. Der Erlös ist nach Angaben des Vereins für die Kindertagesstätte „Weltenbummler“ bestimmt, die neu an der Grundschule Hohne entstanden ist.