Ein Sachverständiger soll vermutlich im Laufe des Tages hinzugezogen werden, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen sagte. In der Silvesternacht war ein 49 Jahre alter Mieter bei der Detonation in Ibbenbüren schwer verletzt und in eine Spezialklinik gebracht worden.

Unklar sei weiterhin, ob der Mann die Explosion selbst herbeigeführt hat oder es sich um ein Unglück handelte. Auch was genau in dem Wohnhaus detoniert war, müsse noch untersucht werden. Eine Mordkommission ermittelt.

Der 49-Jährige ist laut Angaben der Sprecherin noch nicht vernehmungsfähig. Auch eine Frau aus dem Haus war bei der Explosion zu Schaden gekommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.