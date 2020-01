Der Notruf war nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft Münster sowie der Polizeibehörden Borken und Münster um 2.41 Uhr eingegangen. Als die Polizei am Tatort in der Karl-Leisner-Straße in Borken eintraf, konnten die Beamten mit Hilfe der Zeugen schnell die betreffende Wohnung ausfindig machen.

"Nach mehrfacher Aufforderung öffnete der 59-jährige Tatverdächtige den Beamten die Tür. Er hatte frische Blutspuren am Köper und ließ sich durch die Polizisten ohne Widerstand festnehmen", erläuterte der Leiter der Mordkommission Erster Kriminalhauptkommissar Ulrich Bux. "Kurze Zeit später fanden die Beamten den leblosen Körper der 52-jährigen Frau in der Wohnung. Auch die sechsjährige, gemeinsame Tochter des Ex-Paares hielt sich zu diesem Zeitpunkt in den Räumlichkeiten auf." Beim Tatverdächtigen handelt es sich um den Ex-Lebensgefährten der Frau.

Streit möglicherweise eskaliert

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass möglicherweise ein Streit zwischen den ehemaligen Lebensgefährten in der Nacht eskaliert ist. Der 59-Jährige wird dringend verdächtig im Verlauf der Streitigkeiten mit einem Messer auf die 52-Jährige eingestochen und sie dadurch tödlich verletzt zu haben.

"Der Beschuldigte konnte bislang noch nicht zu den Tatvorwürfen vernommen werden", sagt Oberstaatsanwalt Stefan Lechtape. "Der Leichnam der 52-Jährigen wird noch am Mittwoch (1.1.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Münster obduziert. "Die sechsjährige Tochter befindet sich in Obhut des Jugendamtes und wird durch Seelsorger betreut."

Die Ermittlungen dauern an.