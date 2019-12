Ein weiser Mann und eine Frau

D as Jahr 2019 ist in wenigen Stunden passé. Und wenn um zwölf die Sektkorken knallen, wird manch einer sicher darüber nachdenken, was 2020 für ihn persönlich und für seine Familie und Freunde bringen wird. Die Redaktion der WN hat sich beim Blick in die Glaskugel dem gewidmet, was 2020 für die Stadt parat hält – oder auch nicht. Spannend wird’s auf jeden Fall – vielleicht.

D as wird ein Jahr in Albersloh in der neuen Zeitrechnung im Jahr eins nach dem Durchfahrtverbot für Lkw und ein Jahr vor 365 Tage durchfeiern, weil das Dorf dann 850 Jahre besteht. „Mama, was sind Lastwagen?“, fragt die kleine Nina Mitte Januar ihre Mutter beim Spaziergang durch das Dorf. Nach dem regnerischen Winter ist die Vierjährige zum ersten Mal mit ihrer Mutter zu Fuß im Dorf unterwegs. Früher traute sich die Familie das nicht. „Lastwagen sind große Autos. Die sind hier früher immer auf den Bürgersteigen rumgefahren“, erklärt die Mutter. „Dann hat ein weiser Mann in Warendorf das verboten.“

I m Stadtkern von Sendenhorst gibt es im März auch keine Lastwagen mehr. Straßen.NRW hat zeitgleich mit der Sanierung und dem Ausbau der Landesstraßen 520 und 851 begonnen. Die Straßen sind gesperrt, und die Brummis werden weiträumig über die Bundesstraßen und Autobahnen bis zum Kreisverkehr in Tönnishäuschen umgeleitet. Beim Ortstermin kündigt der Landrat an, dass die Straßen auch nach der Instandsetzung für Lkw über 7,5 Tonnen gesperrt werden sollen. Kreis und Land setzen auf die rasche Fertigstellung der Ortsumgehung, für die das Planfeststellungsverfahren im April in nur zwei Tagen durchgeführt wird.

I m Mai beginnt die jährliche Dürrezeit, schon am Maifeiertag klettert das Thermometer auf eine Marke jenseits der 42 Grad. Es ist der bislang heißeste Tag in der Stadtgeschichte, was die Parteien aber nicht davon abhält, im Wahlkampf für den Stadtrat und für das Amt des Bürgermeisters ordentlich aufzudrehen. Während die CDU ihren Bürgermeisterkandidaten ja bereits im vergangenen Jahr vorgestellt hat, sucht die SPD mehr oder weniger verzweifelt noch einen. Sie handelt sich einige prominente Absagen ein, zuletzt die von Martin Schulz und Sigmar Gabriel. Die FDP setzt hingegen wie immer auf Sparsamkeit: Sie beantragt, die Bürgermeisterstelle komplett zu streichen und Sendenhorst von einer Nachbarstadt mitverwalten zu lassen.

A lle Parteien haben im Juni das gleiche Problem: Sie finden nicht genügend Kandidaten, die sich in ihrer Freizeit nächtelang die Stunden in den Sitzungen der Ausschüsse und des Rates um die Ohren hauen wollen. Zumal die Temperaturen auf durchschnittlich 44 Grad geklettert sind und geeignete Personen lieber in den Biergarten als zu Parteiveranstaltungen in stickigen Hinterzimmern gehen. Die CDU findet sechs Kandidaten, die SPD vier, die BFA fünf, und die FDP weiß nicht, ob sie überhaupt welche suchen soll. Sie schlägt, auch aus Kostengründen vor, den Stadtrat zu verkleinern oder ganz abzuschaffen. Dann könnten die Bürger selbst entscheiden, was sie wollen.

O bwohl vieles in der Politik nicht geklärt ist, gehen die Planungen für die neue Bürgerhalle auch im Sommer gut voran. Weil es ständig heiß ist, rückt die Anschaffung einer mobilen Traglufthalle in den Fokus, bei der aus Kostengründen auf eine Heizung verzichtet werden könne. Die Stadt will viele Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die „Martinus-Halle“, so der Arbeitsname, könne überall und für alle eingesetzt werden – für Schützenfeste auf dem Lambertiplatz ebenso wie für die 850-Jahr-Feiern in Albersloh, den traditionellen Basar im Dorf und „Vocal Champs“. Zudem könne mit der Halle das Platzproblem in den Schulen gelöst werden, bis die geplanten Erweiterungen fertig sind. Unklar bleibt vorerst, wer die Halle ehrenamtlich auf- und abbauen soll.

I m September wird gewählt. Neue Bürgermeisterin wird eine bis dato unbekannte junge Frau aus dem Schwäbischen, die kurz vor der Wahl von der SPD nominiert und von der FDP und den BfA unterstützt wird. Im Rat der Stadt bleiben hingegen viele Stühle unbesetzt. Alle 15 Kandidaten von CDU, SPD und BfA erhalten einen Sitz. Die FDP hatte am Ende aus Gründen der Sparsamkeit darauf verzichtet, an der Kommunalwahl teilzunehmen.

I m November erfolgt der symbolische erste Spatenstich für die – planerisch abgespeckte – Ortsumgehung von Sendenhorst. Straßen.NRW rechnet mit einer Bauzeit bis Ostern 2021. Das geht so schnell, weil die städtischen Eigenbetriebe die Bauleitung übernehmen. Nach dem Osterfest soll, kündigt der alte und zugleich neue Landrat beim Festakt auf dem Hof Westhoff an, auch die Landesstraße 586 für den Lkw-Verkehr gesperrt werden.