„Ostern ist der Hammer“

Sie heißen Küster, Sakristan oder Mesner. „Man könnte aber auch einfach Mädchen für alles sagen“, findet Günter Weide. Die Art, wie er dabei schmunzelt, verrät, dass der Küster der Pfarrgemeinde St. Felizitas das im besten Sinne meint. Denn: „Schließlich sorgen wir dafür, dass der Laden läuft.“ Hinter dem, was der 58-Jährige so salopp formuliert, steckt ein breites Aufgabenspektrum, das bei der detaillierten Vorbereitung der Gottesdienste inklusive dem Heraussuchen der passenden Gewänder für die Priester beginnt, mit Bestellungen von Hostien, Messwein, Weihrauch oder Kerzen weitergeht und bei der Überwachung und Kon­trolle des Kirchengebäudes noch lange nicht endet.

All das macht Weide, der erst nach Ausbildungen zum Kfz-Mechaniker und Zootierpfleger zu seinem heutigen Beruf kam, auch nach 25 Jahren noch mit so großem Spaß, dass er den an den Nachwuchs weitergibt. Zusammen mit Dr. Nicole Stockhoff, Leiterin der Fachstelle Gottesdienst, und Domvikar Dr. Thomas Holznienkemper ist der Lüdinghauser für die Küsterausbildung im Bistum Münster zuständig. Unterstützung bekommt das Trio durch einen Goldschmied, um die Pflege von Kelchen und Co. zu vermitteln, sowie Referenten zum Thema Blumenschmuck.

„Die Lehrgänge finden berufsbegleitend statt und dauern jeweils ein Jahr“, berichtet Weide. Im November haben die letzten 15 Teilnehmer ihre Zertifikate erhalten. Der nächste Ausbildungsgang startet im Januar.

Weide ist dabei für den praktischen Dienst sowie die Bereiche Arbeitssicherheit und – als ehrenamtlicher Leiter der Freiwilligen Feuerwehr bietet sich das an – Brandschutz zuständig. „Einen kompletten Tag verbringe ich mit den Teilnehmern jeweils hier in Lüdinghausen. Dabei gehen wir alle Bereiche der Kirche durch, von ganz unten bis zur Turmspitze. Schließlich müssen Küster von der Heizungsanlage bis zum Blitzschutz alles kennen“, erläutert Weide.

Auch ohne Kursteilnehmer im Schlepptau steigt er regelmäßig die 250 Stufen zum Turm von St. Felizitas hinauf. Zum einen, um zu kontrollieren, ob alles in Ordnung. Weide: „Ich habe erst kürzlich einen Schaden an einer der Glocken festgestellt.“ Zum anderen ist der Turm ein erklärter Lieblingsort von ihm. Auch den Moment, wenn er abends die Kirche abschließt und das Gotteshaus ganz für sich alleine hat, mag er. „Das ist ein schöner Gang, bei dem ich immer einige Minuten den Blick auf das große Fenster über dem Hauptportal werfe“, erzählt der 58-Jährige.

Vom Stress der Weihnachtszeit ist ihm dabei nichts anzumerken. Darauf angesprochen, lacht Weide. „Alle meinen, Weihnachten sei die anstrengendste Zeit. Dabei ist Ostern der Hammer, da geht es ja schon am Palmsonntag los.“ Palmweihe, Prozession, Fußwaschung, Kreuzverehrung – der Arbeitstag eines Küsters ist zu der Zeit eng getaktet. „Ich mag die Abwechslung rund um Ostern, da stecke ich gerne Zeit rein“, bekräftigt Weide. Klar, als Küster sei eine Sechs-Tage-Woche normal. Und zu den Hochfesten knubbele es sich naturgemäß. Doch dann kämen auch wieder ruhigere Zeiten. „Toll ist, dass der Beruf viele Freiheiten bietet. Wenn der Laden läuft, wird man in der Regel in Ruhe gelassen“, so Weide.

Aber wie lässt sich all das mit seinen ehrenamtlichen Aufgaben als Leiter der Feuerwehr vereinbaren? „Das frage ich mich auch manchmal“, kommt es wie aus der Pistole geschossen – mit einem Lächeln, um dann schnell ernst zu werden. „Ich bin sehr froh, dass mein Arbeitgeber mir schon so lange den Rücken dafür freihält“, ist es Weide wichtig zu betonen.

Wird er zum Einsatz gerufen, springt Thomas Kleinhenz ein. Schafft Weide es selbst nicht mehr, ihn zu informieren, ruft die Leitstelle den Regionalkantor an. Und in der Sakristei liegt dann ein Zettel – „bin zum Einsatz“, damit auch alle anderen informiert sind. Weide: „Für den Fall, dass weder ein Küster noch ein Organist da ist, fassen die Priester auch selbst mit an und räumen nach dem Gottesdienst alles wieder weg.“ Er selbst sorgt durch seine akribische Organisation entsprechend vor. „Wenn ich einen Gottesdienst abbaue, baue ich den nächsten direkt wieder auf.“ So geht in St. Felizitas alles seinen geregelten Gang – selbst wenn der Küster und Feuerwehrchef in Personalunion zum Einsatz gerufen wird.