Eine Lösung für Senioren – wenn sie einen Platz bekommen

Auf dem Hof Lünnemann in Steinfurt macht jeder, was er will: Norbert Ewering kommt gerade vom Ohrenarzt wieder und fuhrwerkt mit seinem Bruder in seinem Zimmer herum. Frank Müller hat Besuch von seiner Frau und hört klassische Musik. Und Hündin Joy rennt zwischen der Küche der ambulanten WG und der Tagespflege hin und her, um möglichst viel vom Mittagessen abzustauben.

Die ambulante WG ist ein relativ neues Modell für pflegebedürftige Bewohner. Und ist nach den Worten von Elke Spiegelberg, Geschäftsführerin der BHD-Pflege­Team GmbH, „ein Win-win-win-win-Geschäft“: für die Bewohner, weil sie viel mehr selbst bestimmen können als in einem klassischen Altenheim, für die Pflegenden, weil ihnen die Fahrerei zu den Patienten erspart bleibt und sie Leistungen wie etwa die Medikamentengabe so abrechnen können, dass sie sich für sie auch wieder lohnen. Und für die Angehörigen sowie die öffentlichen Kassen, weil die Unterbringung dort mehrere hundert Euro günstiger ist.

Ambulante Pflegedienste immer mehr überlastet

Ludger Risse, Vorsitzender des Pflegerats NRW, findet diese Form der Unterbringung „total klasse“, wie er es sagt. Allerdings nur, wenn die WG gut geführt und personell „gut aufgestellt ist“. Dann könnten die Bewohner möglichst normal leben und zum Beispiel beim Kochen helfen oder „biografie-entsprechende Aufgaben“ bekommen, die sie in Bewegung halten. So wie bei Norbert Ewering, der sein halbes Leben als Öhm auf einem Hof in Wettringen gelebt hat und nach den Worten seines Bruders vor allem ein Hobby hatte: sparen.

Das Geld gibt er jetzt für die WG aus. Der 78-Jährige hat Probleme mit seinen Knien, braucht Hilfe beim Duschen und Anziehen. Aber ansonsten macht er, was er noch kann. Jeden Tag betet er beim Abendessen vor, ansonsten ist er froh, mit dem neuen Hörgerät wieder besser hören zu können. Vielleicht hört der leidenschaftliche Sänger jetzt auch wieder besser seinen eigenen Gesang, damit seine Mitbewohnerin ihm nicht mehr so oft sagen muss: „Jetzt ist mal Schluss mit der Singerei.“ So sagt Ewering: „Mir geht’s gut.“

Lange Warteliste

Angelika Reimers von der Seniorenberatung Sendenhorst rät bei der Unterbringung dazu zu klären, auf die Biografie eines Menschen zu schauen, ob eine WG das Richtige ist. Doch die Wahl ist oft nur theoretisch. Weil ambulante Pflegedienste immer mehr überlastet seien, gerate die Versorgung zu Hause in eine Schieflage. Für immer mehr Senioren fänden sich keine Pflegedienste mehr. Darum steige die Zahl derer, die in ein Heim ziehen müssen. Die Chance, unter diesen Bedingungen zwischen mehreren Häusern wählen zu können, geht gegen Null. „Eine Wahl gibt es oft nicht, weil die Angehörigen froh sind, überhaupt einen Platz zu bekommen“, sagt Reimers.

Entsprechend dankbar ist Frank Müller, auf dem Hof Lünnemann einen Platz bekommen zu haben. Inzwischen gibt es auch dort eine lange Warteliste. Der 74-Jährige lebt mit einer besonders gemeinen Form von Parkinson, ist schon über 500 Mal gestürzt.

Gefühlt steht sein Zuhause noch in Havixbeck, aber wenn in der WG-Küche gekocht wird und der Geruch frisch gebratener Zwiebeln durch den Flur zieht, dann entsteht auch bei ihm ein „heimeliges Gefühl“. Am wichtigsten sind ihm aber die Pflegenden, „die alle auf mich eingehen“, wie er sagt. Und wenn er Lust hat, fährt er im Rollstuhl mit seiner Frau an die frische Luft.

Aber nur, wenn er will.