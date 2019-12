Die Zeit ist abgelaufen, zwei Stunden sind vorbei. Jetzt aber schnell die Beine in die Hand genommen und zum Auto gespurtet, um zwar nicht das Vehikel, aber zumindest den Zeiger an der Parkscheibe zu bewegen. Zu spät! Der Hüter des Gesetzes war schneller, das Knöllchen haftet an der Windschutzscheibe.

Ein Ärgernis, das ganz schön ins Geld gehen kann. Zehn Euro sind‘s im Regelfall, die da pro Verstoß jedes Mal mindestens in die Gemeindekasse gespült werden. Da wäre die elektronische Ausführung der Parkscheibe doch die allerbeste Alternative.

Beliebtes Weihnachtsgeschenk

„Die kann sich aber auch nicht selbst weiterstellen“, nimmt Timo Rolofs vom gleichnamigen Ochtruper Elektrogeschäft allerdings gleich den Wind aus den Segeln der hoffnungsvollen Kundin. „Sie wird an die Windschutzscheibe geklebt und ist eigentlich gegen das Vergessen. Sobald das Auto abgestellt und nicht mehr bewegt wird, schaltet sie auf die nächste volle halbe Stunde.“

Zugelassen ist diese Park-Hilfe in Deutschland sowie in Dänemark. „In allen anderen Ländern gilt die konventionelle Scheibe“, erklärt der Geschäftsmann. Beim Anbringen sind einige Vorschriften zu beachten, um ein Knöllchen zu umgehen: Die technische Ausführung muss an die Frontscheibe angeklebt werden. Und zwar auf der Beifahrerseite. Am besten neben der Umweltplakette. Ungültig ist die Ablage auf dem Armaturenbrett. „Wir haben diese Parkscheibe seit Juli im Programm. Und seitdem ist sie der Renner. Besonders als Weihnachtsgeschenk war sie sehr beliebt“, erzählt Rolofs. Er verrät: „Meine Mutter hatte in weiser Voraussicht sogar einige der Päckchen hübsch in Geschenkpapier verpackt. Als Kundenservice.“

Erleichterung im Alltag

Was dieses kleine Wunderwerk aber wohl vermag: Es lässt sich abends bereits auf den kommenden Morgen programmieren. Timo Rolofs: „Mitunter beginnt ja dann erst an manchen Stellen die Parkscheibenpflicht und ist abends oder über Nacht ausgesetzt. Da muss man nicht in aller Herrgotts-Frühe zum Auto laufen. Auch das verschläft man ja gerne.“

Nun, eine Erleichterung für vergessliche Köpfe mag die technische Ausgabe der Scheibe wohl in manchen Situationen darstellen. Der Wecker sollte allerdings parallel dazu gestellt werden. Rolofs: „Und das Auto zwischendurch zu bewegen, ist auch nicht die verkehrteste Idee. Manche Politessen merken sich angeblich den Stand des Reifenventils. Oder fotografieren ihn. Damit ist man dann ebenfalls nicht aus dem Schneider.“