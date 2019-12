Zum Glück wurde niemand gefährdet oder verletzt: Ein Kleinflugzeug musste am Freitagmorgen auf dem Ultraleichtflugplatz in Vohren notlanden. Wie sich später herausstellte, war es ein Schulungsflug. Fluglehrer und Schüler waren mit dem Kleinflugzeug von Essen aus ins Münsterland gestartet.

Warum die Maschine in Vohren notlanden musste, ist bislang nicht bekannt. Nach der kurzen Landung starteten Pilot und Flugschüler eigenständig in Richtung Essen, wo sie auch wohlbehalten ankamen, so die Aussage der Feuerwehr.

Glimpflicher Ausgang

Einem Autofahrer auf der Bundesstraße 64 war das Kleinflugzeug aufgefallen und ob der Flugweise „etwas nicht Geheuer vorgekommen“, wie die Feuerwehr gegenüber unserer Zeitung vor Ort weiter mitteilte. Der Autofahrer alarmierte die Polizei. Bei der Leitstelle in Warendorf war sogar kurzzeitig von einer vermissten „Boeing 737“ die Rede. Welche sich jedoch schnell als Propellermaschine herausstellte.

Die Landung sei auf dem Feld glimpflich verlaufen, niemand sei gefährdet oder verletzt worden. Es entstand auch kein Fremdschaden, hieß es vor Ort.

Die Löschzüge aus Warendorf und Vohren, Rettungssanitäter und Polizei waren in Alarmbereitschaft und mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Sogar der Rettungshubschrauber aus Lünen war angefordert worden. Als die Einsatzkräfte in Vohren eintrafen, war das Flugzeug bereits wieder gestartet.