Für ihn begann die Weihnachtszeit, als in der Wohngruppe des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) kurz vor dem 1. Dezember der Adventskalender aufgehängt wurde, berichtet der LWL. „Da haben auch unsere elf Kinder und Jugendlichen gemerkt: Jetzt geht es los,“ sagt der 44-jährige Sozialpädagoge.

Wie in einer ganz normalen Familie wurden in der Einrichtung des LWL-Jugendheims Tecklenburg bis zum Heiligabend die Rituale der Adventszeit gelebt: Gemeinsam wurde gebacken, das Haus geschmückt und ein Tannenbaum ausgesucht. Auch ein Besuch auf einem Weihnachtsmarkt gehörte dazu. „Viele unserer Kinder haben diese gemeinsame Vorbereitung auf das Fest nicht in ihrer Familie kennengelernt“, sagt Thorsten Bode.

Kinder und Jugendliche, die in einer der fünf Regelwohngruppen des LWL-Jugendheims Tecklenburg betreut werden, können aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben. In den Wohngruppen finden sie Bezugspersonen, die ihnen Kontinuität und Orientierung geben.

Thorsten Bode, der bereits seit 13 Jahren in der LWL-Einrichtung in Tecklenburg arbeitet, verbrachte auch den Heiligabend mit fünf Jungen und Mädchen in der Wohngruppe – und flocht eigene Weihnachtstraditionen ein. „Zum Beispiel koche ich mein Familienrezept ‚Schnitzelpfanne‘, die ich bereits einen Tag vorher mit den Kindern und Jugendlichen vorbereiten kann.“ Nachmittags ging es aber erstmal los zu einem Spaziergang durchs weihnachtliche Tecklenburg. Danach stand ein Krippenspiel auf dem Programm. Bescherung war nach dem Essen. Der Durchgang zum Tannenbaum, unter dem die Geschenke lagen, blieb solange mit einer Decke verhängt – wie bei Thorsten Bode zu Hause: „Wir haben dieses Jahr auch zwei jüngere Kinder im Haus. Deshalb versuche ich, die Spannung so lange wie möglich aufrecht zu erhalten.“ Er freute sich auf die vielen schönen Momente an diesem besonderen Arbeitstag, versichert er. „Ich genieße die Zeit, die Freude der Jungen und Mädchen und die Gemütlichkeit“, sagt Bode.

Sein 24-Stunden-Dienst endete am ersten Weihnachtstag um 14 Uhr: „Das Weihnachtsfest mit meiner eigenen Familie hole ich am ersten Weihnachtstag nach. Ich feiere dann einfach doppelt.“