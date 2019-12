In der Nacht zum Heiligabend brach auf einem Bauernhof an der Sternenbuschstraße in Isselburg-Vehlingen ein Feuer aus. Betroffen war ein Stall, in dem neben gelagertem Stroh auch mehrere Rinder untergebracht waren.

Viele Tiere gerettet

Das Feuer wurde durch eine Anwohnerin offenbar frühzeitig entdeckt, wie es in einer Meldung der Borkener Polizei heißt. Bis auf zwei Rinder konnten alle Tiere aus dem Stall gerettet werden. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte das Gebäude dann in voller Ausdehnung, es konnte nicht verhindert werden, dass der Stall vollkommen zerstört wurde, es besteht Einsturzgefahr.

Die Löscharbeiten dauerten bis weit in die Morgenstunden an. Die Brandstelle wurde durch die Polizei beschlagnahmt, heißt es in der Meldung weiter.

In der Warn-App Nina wurde wegen des Brands und der damit zusammenhängenden Geruchsbelästigung und des Rauchniederschlags gewarnt, weil "gesundheitliche Beeinträchtigungen" nicht ausgeschlossen werden konnten. Die Entwarnung erfolgte dann gegen 9.30 Uhr am Dienstagmorgen.

Hoher Sachschaden

Bei dem Brand wurde auch eine Photovoltaikanlage stark in Mitleidenschaft gezogen, so dass der Sachschaden auf ca. 150.000 Euro geschätzt wird.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. In der Nacht zum 16. November waren auf dem Gelände an der Sternenbuschstraße bereits zwei Traktoren durch Feuer zerstört worden.

Wer zu den fraglichen Zeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalinspektion I zu wenden (02861-9000).