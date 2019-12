So wird Weihnachten in England, Polen und den Niederlanden gefeiert

Weihnachten in Polen: Wenn der erste Stern leuchtet

Johanna Brinkmann erinnert sich gut an die Weihnachtsbräuche aus ihrer Kindheit in Polen. Einige pflegt sie auch in Deutschland weiter.

Zwölf Speisen – so die Tradition in Polen – gehören an Heiligabend auf den Tisch, erzählt Johanna Breimann. Und dafür wird in den Tagen vorher schon vieles vorbereitet. In ihrer Kindheit in der Nähe der Stadt Thorn nicht weit von der der Weichsel seien die fertigen Speisen auf dem Balkon gekühlt worden. „Unser Kühlschrank war einfach nicht groß genug“, erinnert sich die 50-Jährige, die seit drei Jahrzehnten in Deutschland lebt. Während des Essens liegt immer eine Bibel auf dem Tisch, und das Weihnachtsevangelium wird vorgelesen. Auch die Hostie spielt eine große Rolle – in den Familien wird sie geteilt, berichtet Breimann.

Vor allem die Kinder mussten an dem Tag Geduld haben. Denn: „Das Essen begann erst, wenn der erste Stern am Himmel leuchtete“, sagt Breimann. Doch dann wurde aufgetischt: Rote-Bete-Suppe, Piroggen und Karpfen. Der sei Tage vorher noch in der Badewanne geschwommen. Der Tisch sei immer für eine Person mehr gedeckt worden – als Symbol für einen unangekündigten Gast. „Das mache ich heute noch so“, sagt sie. Geschenke wurden nach dem Essen verteilt. Breimann erinnert sich noch gut an ein Schmuckkästchen, das ihr ihre Großtante geschenkt habe. Um Mitternacht wurde dann in ihrer Kindheit in Polen die Christmette besucht. „Es war immer eine schöne, besondere Stimmung“, sagt sie.

An etwas ganz Außergewöhnliches zu Heiligabend erinnert sich Breimann immer noch gerne – und das mit einem Schmunzeln: „Die Polen glauben, dass die Tiere um Mitternacht sprechen können.“ Als Kinder hätten sie und ihre Geschwister das allerdings nie erlebt . . .

Weihnachten in den Niederlanden: Nikolaus ist der entscheidende Mann

Der Nikolaus spielt in den Niederlanden eine größere Rolle als das Weihnachtsgeschehen am 24. Dezember. Das erzählt die Niederländerin Ria Maris.

Die Adventszeit wie in Deutschland kennen wir in den Niederlanden gar nicht“, erzählt Ria Maris, die mit ihrer Familie seit 1997 in Lüdinghausen lebt. Überhaupt sei Weihnachten nichts gegen Nikolaus – „Sinterklaas“. Drei Wochen vor dem 6. Oktober halte der Einzug im Land – mit einem großen Medienecho. „Das wird live übertragen“, sagt die 62-Jährige.

Am Nikolaustag gibt es auch die Geschenke. Dann stellen die Kinder einen Schuh auf, in dem dann Pfeffernüsse oder andere Süßigkeiten landen. Sie selbst erinnert sich auch an Schlittschuhe in ihrer Kindheit. Geschenke zu Weihnachten seien zumindest früher verpönt gewesen. „Das hat mit unserer calvinistischen Tradition zu tun“, so Maris. Denn schließlich sei Christus nicht geboren worden, um Geschenke zu bringen. Das habe sich inzwischen aber geändert.

Traditionell gehört noch immer der Kirchgang zu Weihnachten – da insbesondere die Christmette in der Nacht. Da werde der sogenannte „Bischofswein“ gereicht, eine Art Glühwein. Das Weihnachtsessen sei durchaus aufwendig: Es werde gerne Truthahn mit Rosen- oder Rotkohl serviert. Dabei darf der Tannenbaum nicht fehlen: „Den stellen wir aber schon ein, zwei Wochen vorher auf.“ Besonderer Beliebtheit erfreut sich in den Niederlanden das „Schrott-Wichteln“ – kleine Geschenke zum kleinen Preis, erzählt Maris. Das sei ein großer Spaß für alle. „Beim Verteilen wird gewürfelt und dann hin und her getauscht“, so die Niederländerin. Da könne man schon mal an alte Kerzenstumpen oder eine leere Ginflasche geraten. Darauf freut sich Ria Maris auch in diesem Jahr.

Weihnachten in England: Der Pudding, der gar keiner ist

Diana Böhle lebt seit über 40 Jahren in Deutschland. Die gebürtige Britin erzählt von Weihnachtsbräuchen in ihrer Heimat.

Diese Tradition hat im Hause Böhle auch nach 40 Jahren noch Bestand. Am ersten Weihnachtstag kommt der Christmas Pudding auf den Tisch. Der ist, wie die gebürtige Britin Diana Böhle erklärt, kein Pudding wie man ihn in Deutschland kennt. Streng genommen ist er gar keine Süßspeise. Er wird aus Trockenobst, Nüssen und Marzipan hergestellt, bekommt als Topping einen Deckel aus Teig. „Das Ganze wird schon Wochen vor Weihnachten zubereitet“, erzählt Böhle, die seit 1976 in Deutschland lebt. Und: Richtig verpackt hält der Christmas Pudding bis zu einem Jahr – wenn er nicht vorher verspeist wird.

„Heiligabend ist in Großbritannien ein ganz normaler Tag. Geschenke gibt es erst am ersten Weihnachtstag“, sagt die 69-Jährige. Dafür wird der Tannenbaum nicht selten schon zum ersten Advent aufgestellt. Der Baum sei in ihrer Familie immer gemeinsam geschmückt worden – mit bunten Anhängern und Girlanden. Überhaupt sei Weihnachten ein sehr fröhliches Fest. „Die Leute setzen sich kleine Kronen auf, lassen Knallbonbons hochgehen“, erzählt Böhle.

Früher sei es vor allem auf kleinen Dörfern – Böhle stammt aus Kent – Tradition gewesen, dass Menschen von Haus zu Haus gezogen sind und an den Türen Weihnachtslieder gesungen hätten, um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln. Tradition hat zudem die Ansprache der Königin am Weihnachts-Nachmittag – die „Queens Speech“. „Die haben im vergangenen Jahr 6,3 Millionen Haushalte verfolgt“, weiß Böhle. In ihrer eigenen Familie mit erwachsenen Kindern und Enkeln – die gelernte Air-Force-Krankenschwester hat ihren deutschen Mann bei der britischen Armee kennengelernt – sind heute deutsche und englische Weihnachtsbräuche gemischt. „Es ist ein wenig pilcherisch bei uns“, sagt sie mit einem Schmunzeln. -wer-