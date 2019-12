Wichtig ist das Zuhören

Heiligabend bei der Telefonseelsorge – stille Nacht oder laufen die Telefone heiß?

Knoblich-Middendorf: Heiligabend ist das Notruftelefon 24 Stunden erreichbar und auch an den übrigen Feiertagen ist es rund um die Uhr besetzt.

Mit welchen Sorgen wenden sich die Anrufer an Sie?

Knoblich-Middendorf: Ich habe oft Heiligabend Dienst gehabt und kann sagen, dass wir einerseits gerade Heiligabend Anrufe von Menschen bekommen, die sich bedanken, dass es die TS, die Telefonseelsorge, gibt. Andererseits rufen Menschen an, die alleine oder in einem Altenheim leben und gar keinen Besuch bekommen oder ihre Enkel nicht sehen können. Ich erinnere mich an einen Fall, da durften die Enkel eine alte Dame, die in einem Pflegeheim lebte, Heiligabend nicht besuchen. Der Sohn wollte, aber die Schwiegertochter nicht. Daran hatte die alte Dame schwer zu knacken. Ganz schlimm. Das hat mich mitgenommen, dass es so etwas gibt. Natürlich gibt es auch Daueranrufer, die jeden Tag anrufen, das hört man schon an der Stimme. Die wollen nur kurz sprechen. Ihr Problem ist die Einsamkeit. Und gerade an den Weihnachtsfeiertagen gibt es in den Familien Beziehungsprobleme. Generell haben wir immer häufiger mit Mobbing zu tun, da rufen dann auch ganz junge Menschen an. Und es gibt – das hört man oft schon an den Stimmen – immer mehr Menschen mit Depressionen, psychisch Kranke und auch suizidgefährdete Anrufer.

Wie können Sie in all diesen Fällen helfen?

Knoblich-Middendorf: Wichtig ist vor allem das Zuhören. Aber wir können auch Hilfsangebote vermitteln, zum Beispiel Adressen von Ansprechpartnern, die sich an den Feiertagen um Menschen kümmern, die niemanden haben. Wir wissen, wo sich Alleinstehende Heiligabend treffen können. Solche Angebote gibt es ja zum Beispiel auch in Warendorf. Bei Beziehungsstress können wir beispielsweise zu Therapien raten. Da gehen allerdings auch schon mal Anrufer auf die Palme, wenn wir so etwas vorschlagen. Und Suizidgefährten raten wir natürlich, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Anrufer nennen keine Namen, manchmal hört man, dass sie sich an irgendeinem Bahnhof befinden. Da hilft nur Sprechen und diese Menschen davon zu überzeugen, einen Arzt aufzusuchen. Meistens klappt das. Wenn die Anrufer dann noch fragen, ob sie sich noch einmal melden dürfen, hat man schon etwas erreicht.

Welche Fähigkeiten muss ich mitbringen, um bei der Telefonseelsorge arbeiten zu können?

Knoblich-Middendorf: Man sollte belastbar sein, über Einfühlungsvermögen vermögen, tolerant sein und eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen. Ob Arbeitslosigkeit oder Sterbefälle in der Familie – man sollte selbst schon etwas mitgemacht haben in seinem Leben.

Wie sind Sie zur Telefonseelsorge gekommen?

Knoblich-Middendorf: . Ich hatte meine Mutter und meinen Mann gepflegt. Als sie verstorben waren, wollte ich mit Pflege nichts mehr zu tun haben. Während einer Kur überlegte ich mir, dass ich nun eine Aufgabe bräuchte. Ich war damals schon Rentnerin. Und da las ich in der Kirchenzeitung, dass die Telefonseelsorge neue Mitarbeiter suchte, wie zurzeit übrigens auch. Ich habe dort angerufen, bekam die Bewerbungsunterlagen zugeschickt und wurde dann zu einem Auswahltag eingeladen. Da wurden mögliche Gesprächsverläufe vorgestellt, es wurde in Kleingruppen gearbeitet und dann entschieden, wer geeignet ist oder eben nicht. Man wird dann über zwei Jahre wöchentlich geschult. Die Ausbildung hat vier Schwerpunkte: Selbsterfahrung, Gesprächsführung, Fachwissen und Supervision. Im zweiten Jahr darf man schon ans Telefon.

Gibt es auch schon mal unangenehme Anrufe?

Knoblich-Middendorf: Ich erinnere mich an einen Mann, der aus purer Langeweile anrief. Der wusste nichts mit dem Tag anzufangen. Der meldete sich und sagte ,Ich will mich mit Ihnen unterhalten.‘ Ich fragte: ,Über welches Thema? Was liegt denn jetzt obenauf, was sie gerade regeln müssen?`Darauf er: ‚Wieso?`Ich will mich nur unterhalten‘. Da habe ich ihm klar gemacht, dass es ein Notfall-Telefon ist. Manchmal wollen uns Jugendliche verulken. Die rufen dann an und erzählen Geschichten von ungewollter Schwangerschaft. Meistens hört man dann, dass da im Hintergrund noch mehrere Personen sind.

Sie selbst haben in Ihrem Leben schon schwierige Situationen erlebt. Waren Sie schon einmal so verzweifelt, dass Sie die Telefonseelsorge hätten kontaktieren können?

Knoblich-Middendorf: Im Nachhinein würde ich Ja sagen. Aber man hat das alles allein bewältigt. Wenn ich damals schon gewusst hätte, dass es eine Telefonseelsorge gibt, hätte ich da auch mal angerufen.