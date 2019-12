Bei einem Alleinunfall auf der Nienborger Straße ist am frühen Samstagmorgen ein 30-jähriger Gronauer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr der Mann gegen 7.40 Uhr mit seinem Pkw (Ford) die Straße in Richtung Ortsausgang. In Höhe der Straßeneinmündung „In den Kämpen“ kam er im Bereich der dortigen Verkehrsinsel zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte anschließend auf der linken Straßenseite gegen einen Baum.

Zeugen hörten den Aufprall des Pkw auf den Baum und verständigten die Polizei. Erste Hinweise, wonach der 30-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt sein sollte, bestätigten sich für die Rettungskräfte nicht.

Der Verletzte wurde nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, so die Polizei vor Ort.