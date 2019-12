Der erste Fall liegt schon einige Wochen zurück, wurde aber jetzt erst bekannt. Demnach hatte ein Zeuge am 22. November mehrere Behälter mit Chemikalien in einem großen Stahlcontainer im Gewerbegebiet in der Karl-Benz-Straße entdeckt. Es könnte sich dabei um Abfallprodukte aus der Amphetaminherstellung handeln, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Polizei stellte damals vier große Kunststoff-Container mit einem Fassungsvermögen von je 1000 Litern sowie 30 Kanister zu je 25 Litern sicher.

Die Polizei vermutet, dass dahinter "Dumping", illegales Entsorgen von Syntheseabfällen aus Drogenlaboren, steckt. Ein weiterer Fall von "Dumping" ereignete sich am Dienstag: Unbekannte gossen Giftstoffe in den Graben eines Wirtschaftsweges zwischen Oeding, Stadtlohn und Vreden. Dabei handelte es sich der Polizei zufolge um giftige, hochkonzentrierte Substanzen, die eine Gefahr für Umwelt, Tiere und Menschen darstellen. Ein Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde soll bei Inaugenscheinnahme des Tatorts Reizungen der Atemwege und Kopfschmerzen erlitten haben. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk rückten in Schutzanzügen und unter schwerem Atemschutz an und reinigten die Stelle, von der Medienberichten zufolge Dämpfe und ein beißender Geruch aufstiegen.

Ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen sei weder auszuschließen noch zwingend gegeben, sagte Polizeisprecher Thorsten Ohm. Immerhin unterschieden sich die beiden Vorfälle. Dennoch sucht die Polizei Borken zu beiden Fällen Hinweise von Zeugen, die möglicherweise beobachtet haben, wie die Täter die Chemikalien abgeladen oder ausgegossen haben: Telefon 02861 9000.