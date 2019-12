Isabel Hövels und die Suche nach ihren indischen Wurzeln

Sie ist ein Kopfmensch. Wenn Isabel Hövels etwas macht, dann hat sie es sich zuvor reiflich überlegt. Ihre Gedanken sind dann fein sortiert. Deshalb hatte die junge Frau auch einen Fragenkatalog dabei, als sie vor drei Jahren zum ersten Treffen mit ihrer leiblichen Mutter nach Indien reiste. „Ich wollte Antworten auf so viele Fragen“, erinnert sie sich.

Vor allem wollte sie wissen, wer ihre Mutter ist, wie sie lebt, was sie denkt und warum sie sich im Sommer 1989 entschlossen hatte, ihre Tochter zur Adoption freizugeben. Damals war Isabel gerade ein paar Monate alt. Der Zettel mit ihren Fragen war eine wichtige Gedankenstütze.

Doch als Isabel Hövels in Raigarh, ihrer Geburtsstadt im zentralindischen Bundesstaat Chhattisgarh, tatsächlich vor ihrer Mutter stand, war der Zettel vergessen. „Ich habe keinen Ton rausbekommen, als sich unsere Augen trafen“, erinnert sich die Rheinenserin. Sie sei so überwältigt gewesen von Emotionen. „Mir war heiß und kalt. Ich war glücklich. Erleichtert. Aufgeregt und aufgewühlt. Alles zugleich“, erzählt sie.

Auf den Augenblick, ihrer leiblichen Mutter gegenüberzustehen, hatte Isabel Hövels jahrelang sehnsüchtig gewartet. Eine innere Unruhe habe sie immer verspürt, mehr darüber zu erfahren, wo sie herkommt. „Meine Eltern sind mit dem Thema Adoption immer offen umgegangen“, sagt Isabel Hövels. Als sie mit elf Jahren zum ersten Mal die Frage nach ihrer Mutter in Indien formulierte, ermunterte Mathilde Hövels ihre Tochter, einen Brief an die Ordensschwestern des Kinderheims der „Missionairies of Charity“ zu schreiben.

Das taten sie und ihr Mann alle Jahre wieder zu Weihnachten. Also setzte sich Isabel hin und schrieb an die Nonnen. Die Antwort war ernüchternd. „Deine Mutter ist bei Jesus.“ Ihre kindliche Spurensuche hatte sich von jetzt auf gleich erledigt.

Isabel Hövels und ihre Suche nach den indischen Wurzeln 1/7 Isabel Hövels (Mitte) mit ihrer leiblichen Mutter Gulmat (rechts) und ihrer Tante, Foto: privat

Über ihre Adoptionsgeschichte hat Isabel Hövels ein Buch geschrieben. Foto: Sven Rapreger

Spaziergang im Advent: Isabel Hövels mit ihren Eltern Mathilde und Hermann Hövels in Rheine-Elte Foto: Sven Rapreger

Isabel Hövels ist nach Indien gereist, um dort ihre leibliche Mutter kennenzulernen. Pater Theo Kindo stammt ebenfalls aus Raigarh und hat beim Übersetzen geholfen. Der Geistliche war viele Jahre in Borghorst tätig. Foto: privat

Gemeinsames Waffelbacken: Isabel Hövels wohnt inzwischen in Emsdetten. Sie besucht ihre Eltern Mathilde und Hermann regelmäßig in Elte. Foto: Sven Rapreger

Im Jahr 2016 hat Isabel Hövels erstmals ihre leibliche Mutter in Indien getroffen. Dass die junge Frau am Ende den Namen ihrer Mutter erhalten hat, daran hat auch Bischof Felix Genn mitgewirkt. Foto: privat

Isabel Hövels mit ihrer indischen Verwandtschaft. Foto: privat

Suche nach den Wurzeln

Doch tief in ihrem Herzen, so vermutet Isabel Hövels, habe sie dieser Aussage nie Glauben schenken können und wollen. Die Suche nach ihren Wurzeln ging in Gedanken, auch nachts in Träumen, weiter. Und führte Isabel Hövels 2007 erstmals nach Indien, um im Kinderheim in Raigarh persönlich vorsprechen. „Ich wollte verstehen, warum ich bin, wie ich bin“, erläutert sie. Sie war damals 18 Jahre alt und wünschte sich das eine – nämlich, dass sie in Indien auf liebevolle Menschen trifft. Wusste aber auch, dass sie womöglich nichts erfahren würde. Dem war so. Endstation Sehnsucht.

Es sollten sieben weitere Jahre vergehen, bis das Thema die junge Frau erneut packte. In einer Talkshow erzählte die Autorin Alisha Mörtle ihre Adoptionsgeschichte. Sie war als Säugling von Indien nach Deutschland gekommen. „Nur hatte ihre leibliche Mutter nie der Adoption zugestimmt“, erzählt Isabel Hövels. Sie fragte sich sofort, ob sie womöglich auch dieses Schicksal teile. „Ich musste wieder aktiv werden“, fasst die Friseurmeisterin zusammen. Die Unruhe, die sie schon früher umgetrieben hatte, war wieder da.

Hilfe von Pater Theo Kindo

Mit den Eltern, ihrer Tante Ingrid und ihrem Onkel Bernd stürzte sie sich in die Recherchearbeit. Sie sammelten Unterlagen über die Adoptionsvermittlungsstelle ProInfante aus Sindelfingen, nahmen Kontakt mit indischen und deutschen Behörden auf. Wie der Zufall es wollte, lernten sie bei der Recherche Pater Theo Kindo kennen, der damals als Geistlicher in Steinfurt arbeitete. Er stammt aus demselben Ort in Indien wie Isabel Hövels. Pater Theo kontaktierte Ordensbrüder in der Heimat. Schrieb Briefe. Aber immer wieder endete die Suche in einer Sackgasse.

Im Mai 2015 schrieb die junge Frau schließlich ermutigt von dem befreundeten Osnabrücker Generalvikar Theo Paul den münsterischen Bischof an und bat Felix Genn um Unterstützung. Denn die Hövels hatten erfahren, dass die Generaloberin des katholischen Ordens in Indien Wurzeln im Westfälischen hat. Schwester Mary Prema Pierick stammt aus Reken. Die Antwort des Bischofs lag einige Monate später im Briefkasten.

An den Tag kann sich Isabel Hövels noch exakt erinnern. „Es war ein Donnerstag im August. Ich hatte lange gearbeitet, kam spät nach Hause.“ Im Briefkasten waren der Ikea-Katalog und ein DIN-A5-Umschlag. Als Isabel Hövels den Absender las, wurde sie nervös: „Mir wurde heiß und kalt. Ich zitterte am ganzen Körper.“ Sie hatte so viel Hoffnung in den Kontakt zu Bischof Genn gesetzt. Er war ihr letzter Strohhalm, um doch noch etwas über ihre leibliche Mutter zu erfahren. Deshalb hatte sie Angst, den Brief zu öffnen. Sie tat es dennoch.

Und war überwältigt. Nicht nur hatte sie endlich den Namen ihrer Mutter: Gulmat. Aus dem Brief purzelte auch ein Foto. „Meine Mutter hatte plötzlich ein Gesicht.“ An Schlaf war in dieser Nacht nicht zu denken. Immer wieder las Isabel Hövels die Briefe von Felix Genn, Schwester Prema und die auf Englisch übersetzen Zeilen von Gulmat. Ihre Gefühlslage bewegte sich zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. „Ich hatte Angst, dass es doch nicht stimmt.“

Mit Hilfe von Pater Theo telefonierte Isabel Hövels dann mit der Verwandtschaft in Indien. 2016 reiste sie nach Raigarh. Dort lernte sie ihre Mutter kennen. Auch ihre Geschwister, die Verwandten. Gulmat hat ihre vielen Fragen beantwortet, auch die Umstände der Adoption. Nicht alles ist damals sauber abgelaufen. Das weiß Isabel Hövels nun. Doch sie kann damit umgehen. Ihre Mutter habe sie in die Obhut der Nonnen gegeben, um so das Überleben der gesamten Familie zu sichern. „Mein Vater lebte nicht mehr. Sie wusste keinen anderen Rat.“ Die Suche nach ihren Wurzeln sei grundlegend gewesen, schildert die 30-Jährige. Sie fühlt sich jetzt nicht mehr zerrissen zwischen den Kulturen, sieht Eigenschaften an sich, die sie als indisch interpretiert.

Zwei Herzen in einer Brust

Etwa ihren Sinn für Gemütlichkeit und die Liebe zu Farben. Dann ist sie typisch deutsch, mag es korrekt und geordnet. In ihrer Brust, so bilanziert sie, schlagen zwei Herzen. Gulmat, die Familie in Raigarh, empfindet sie als Geschenk und ist dankbar, sie gefunden zu haben. „Sie erden mich.“ Über ihr Zuhause gibt es keine Zweifel. Der Kopfmensch hat seinen Frieden mit der Seele gemacht. „Meine Heimat ist hier. Meine Eltern sind Tille und Hermann.“

Isabel ist als Baby von Mathilde und Hermann Hövels adoptiert worden und in Rheine behütet aufgewachsen. Für ihre Wurzeln in Indien hat sich die 30-Jährige von klein auf interessiert. Es war für sie ein Herzenswunsch, mehr über ihre eigene Geschichte zu erfahren.