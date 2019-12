Liegt es an der sentimentalen Vorweihnachtszeit? Betrüger versuchen gerade verstärkt, an das Geld anderer, bevorzugt älterer Leute zu gelangen. „Wir hatten am Dienstag 17 angezeigte Fälle“, erklärt Polizeisprecherin Britta Venker auf WN-Anfrage. Sie bestätigt auch WN-Informationen über einen Telefonbetrug, dessen Erfolg gerade noch durch aufmerksame Taxifahrer und Bankbedienstete verhindert werden konnte.

Eine ältere Frau in Herbern glaubte nach den Anrufen der Betrüger, dass ihr Neffe dringend 12 000 Euro für einen Wohnungskauf benötige. Die dreisten Täter bestellten der Frau sogar ein Taxi, das sie nach Ascheberg zur Volksbankbringen sollte. Weil der Besteller des Taxis schon in der Zentrale auffiel, ging der Hinweis an den Fahrer, vorsichtig nachzufragen.

Nach der Ankunft in Ascheberg waren seine Sorgen so groß, dass er die Frau in die Bank begleitete, denn sie sei fest davon überzeugt gewesen, ihrem Neffen schnell mit viel Geld helfen zu müssen. Nach einem Gespräch mit einem Bankberater sei dann die Polizei angerufen worden, hieß es aus zuverlässiger Quelle gegenüber den WN.

Zeitgleich seien Beamte in Dülmen im Einsatz gewesen, berichtete Venker. Dort haben die Aussicht bestanden, das Opfer mit Tätern an der Bank anzutreffen gewesen. Deswegen habe man den Faden in Ascheberg nicht weiterspinnen können, um eventuell eines Täters habhaft zu werden.

Falsche Polizisten

Im Kreis habe man in einem Fall es mit einer Glücksspielgeschichte probiert, informiert Venker. In den anderen Fällen seien es falsche Polizisten oder Enkel gewesen, wie ältere Menschen um ihr Erspartes bringen wollten. Am Mittwoch (18.12.) waren am frühen Nachmittag schon wieder neun Fälle angezeigt worden. Venker vermutet, dass die Täter tatsächlich in der Vorweihnachtszeit schneller ans Ziel kommen.

Möglicherweise spekulierten sie auch darauf, dass aktuell mehr Bargeld im Haus sei, das risikoloser abzugreifen sei. Am Dienstag war bei den 17 angezeigten Fällen auffällig, dass gleich acht aus der Gemeinde Ascheberg gemeldet worden waren.

Christiane Reher aus dem Vorstand der Volksbank Ascheberg-Herbern erklärt auf Anfrage, dass man einem Kunden das Abholen von Geld nicht verweigern könne. Man versuche aber, ein ruhiges Gespräch jenseits der öffentliche Theke zu führen. Dort bemühe man sich aufzuzeigen, dass der Wunsch des vermeintlichen Enkels und seine Geschichte, die der verunsicherte, ängstliche und unter Druck gesetzte Kunde erzähle, nicht stimmen könne. Oft sei es schwer, zu den Menschen, die völlig unter Strom ständen, durchzudringen. Tatsächlich würden die Täter versuchen, mit dem Hinweis vorzubeugen, die "böse Bank" wolle das Geld behalten.