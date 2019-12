Als die hauptamtlichen Kräfte der freiwilligen Feuerwehr und die Polizei in der Nacht am späten Dienstagabend um 23.11 Uhr alarmiert wurden, stand er bereits lichterloh in Flammen: In dem Waldgebiet an der Straße „Zum Wasserwerk“ nahe des Vereinsareals der Schäferhunde-Ortsgruppe ist ein hochwertiges SUV komplett ausgebrannt.

Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit einem üppigen Einsatz von Schaummittel, verhinderte so ein Übergreifen der Flammen auf die umliegende Vegetation.

Fahndung eingeleitet

Den Spuren zufolge könnte der Wagen im Bereich des hinteren Radhauses auf der Fahrerseite in Brand gesteckt worden sein, auffällige Einkerbungen nahe des Fahrzeugdaches auf der Fahrerseite scheinen so, als wäre das Fahrzeug zuvor mutwillig demoliert worden. Noch während des Feuerwehreinsatzes stellte sich dann mithilfe der Überreste der Kfz-Kennzeichen heraus, dass es sich bei dem VW Touareg um ein als gestohlenes Fahrzeug gehandelt hat.

Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Coesfeld war der ehemals schwarze Touareg in der Nacht zum vergangenen Samstag, 14. Dezember, nachts gegen 0.17 Uhr vom Hinterhof einer Gaststätte in der Burgstraße in Nottuln entwendet worden.

Ein Zeuge habe den Wagen noch wegfahren sehen, man habe dann eine Fahndung eingeleitet, die aber keinen schnellen Erfolg gebrachte, teilte die Polizei in Coesfeld bereits am Montag mit.

Ermittlungen dauern an

An dem jetzt vorgefundenen Wagen waren noch die originalen Kennzeichen angebracht, wie die Polizei vor Ort feststellen konnte. Offenbar war dem Täter bzw. den noch unbekannten Tätern das teure Fahrzeug buchstäblich zu heiß geworden. Die Polizei wird dem Fall jetzt weiter nachgehen. Noch in der Nacht nahm sich die Kriminalpolizei des Fahrzeugs an, dessen Überreste nun sichergestellt wurden.

Aufgrund der Höhe des entstandenen Schadens nehmen die Beamten den Fall sehr ernst, auch weil in so einem Fall auch der mögliche Strafrahmen entsprechend ausfällt und auch, weil es hier so scheint, als wäre es den Tätern nicht darum gegangen, das teure Fahrzeug möglichst schnell ins Ausland zu verschieben. Doch das ist derzeit noch Spekulation. Die Ermittlungen dauern an.