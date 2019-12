„Vielleicht sollten Sie Ihren Umgang mit Frauen zukünftig etwas besser überlegen“, gab die Vorsitzende Richterin des Schöffengerichts am Amtsgericht Ahlen am Dienstag einem 23-jährigen Angeklagten mit auf den Weg. Dem Ahlener war sexueller Missbrauch vorgeworfen worden. Die Anklage konnte die Taten aber nicht nachweisen. So endete die Verhandlung mit einem Freispruch.

Laut Anklageschrift hatte der junge Mann in einer Schulung eines Berufsvorbereitungsträgers seine 18-jährige Kollegin in der Herrenumkleide des Schulungsgebäudes festgehalten. Mit der Hand habe er die Brust und den Intimbereich angefasst. Dabei sei es auch zur Pene­tration mit dem Finger gekommen.

Das stritt der Beschuldigte rigoros ab: „Ich war an dem Tag nur für einen kurzen Moment in der Umkleide. Ich habe nur meine Jacke aufgehängt.“ Dafür habe er Zeugen. Zudem sei in diesem Raum so ein Übergriff nahezu unmöglich, da er jedem frei zugänglich sei. „Da hört man alles“, fügte der 23-Jährige hinzu. Zwar habe er mit der Kollegin eine relativ kurze Beziehung gehabt. Die sei aber Wochen vor dem angeblichen Vorfall schon beendet gewesen. Schließlich, ergänzte er, dass er sie beim „Käbbeln“ in der Pause versehentlich an der Brust berührt habe. Dafür habe er sich später per WhatsApp entschuldigt. Nach dem angezeigten Vorfall habe er mit der Geschädigten wenige, aber durchaus freundschaftliche Kontakte gehabt.

Das sah die junge Frau anders: „Er hat mich von hinten umfasst und unter dem Pullover meine Brust ergriffen“, sagte die 18-Jährige aus. Schließlich habe sie ihn mehrfach zum Aufhören aufgefordert. Stattdessen sei die Hand weiter nach unten geglitten, wo es schließlich zur Penetration mit einem Finger gekommen sei. Das habe rund zwei bis drei Minuten gedauert.

Am folgenden Tag wandte sich die 18-Jährige auf Rat ihrer Mutter an die Schule. Die wiederum riet ihr zur Anzeige bei der Polizei. Allerdings passte die Aussage der jungen Frau vor Gericht nicht mit der Aussage bei der Polizei zusammen. Auch die Zeiten der Chat-Verläufe wiesen keine Übereinstimmung mit ihrer Schilderung auf. Schließlich widersprach sie sich in der Schilderung des Tatherganges.

Auch die Zeugen konnten die Aussagen der 18-Jährigen nicht stützen. Die Mitarbeiter des Bildungsträgers schilderten lediglich, was die junge Frau ihnen gesagt hatte. Es habe wohl eine kurze Beziehung zwischen beiden gegeben, erinnerte sich eine Zeugin. Nur ein Zeuge bestätigte, dass der Angeklagte in seinem Beisein, etwa zur Tatzeit, für wenige Augenblicke im Umkleideraum war. „Das war nur ein paar Sekunden“, erklärte der 30-jährige Umschüler.

„Wir können nicht exakt aufklären, was passiert ist. Aber die Beweise reichen für mich nicht aus, um hier die Schuld eindeutig festzustellen. Darum beantrage ich, den Angeklagten freizusprechen“, so die Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Dem folgte das Gericht, doch die Vorsitzende Richterin ließ es sich nicht nehmen, dem jungen Mann einen Hinwies zu erteilen: „Sie ließen nach An­gaben ihrer Ausbilder nichts anbrennen. Darum sollten Sie in Zukunft bedachter vorgehen.“