Im Tarifkonflikt bei der Eurobahn ist auch nach mehr als einer Woche Streik keine Einigung in Sicht. Am Dienstag kam es erneut zu Zugausfällen. Folgende Verbindungen hat es im Münsterland getroffen:

Zug 79289 um 06:05 Uhr von Rahden nach Münster

Zug 79285 um 06:31 Uhr von Beelen nach Münster

Zug 79288 um 07:17 Uhr von Münster nach Rheda-Wiedenbrück (Busnotverkehr zwischen Münster und Rahden)

Zug 79290 um 08:17 Uhr von Münster nach Rahden (Busnotverkehr zwischen Münster und Rheda-Wiedenbrück)

Zug 79299 um 11:05 Uhr von Rahden nach Bielefeld

Zug 79298 um 12:17 Uhr von Münster nach Rahden (Busnotverkehr zwischen Münster und Rahden)

Zug 79309 um 15:05 Uhr von Rahden nach Brake (Busnotverkehr zwischen Rahden und Bünde).

Einen Teil der ausgefallenen Fahrten haben Busse übernommen. Da es zusätzlich in der Werkstatt in Hamm-Heessen in zwei Schichten Arbeitsniederlegungen gab, erwartet die Eurobahn, dass die Auswirkungen „sukzessive leider spürbar werden, wenn unsere Flotte nicht just in time instandgesetzt werden kann“, wie eine Sprecherin es formulierte. Deswegen seien „weitere Kapazitätsabweichungen“ zu erwarten.