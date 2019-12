Schwere Verletzungen erlitt ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf dem August-Wessing-Damm. Ein 77-jähriger Autofahrer aus Warendorf befuhr laut Polizei mit seinem Pkw die Wilhelmstraße Richtung August-Wessing-Damm. An der Kreuzung August-Wessing-Damm/Wilhelmstraße beabsichtigte er nach links in den August-Wessing-Damm in Fahrtrichtung Freckenhorster Tor einzubiegen.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 53-jährigen Fußgänger aus Warendorf. Er überquerte gerade den August-Wessing-Damm auf der Fußgängerfurt der Ampelanlage in Richtung Bahnhof. Der Mann stürzte zu Boden und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Nach notärztlicher Erstversorgung brachte ein Rettungshubschrauber den Verletzten in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme und die Landung des Rettungshubschraubers sperrten Einsatzkräfte die Straße für eine Stunde.