„Absoluter Schwachsinn!“: Jörg Meier, Betreiber des Rewe-Marktes an der Hammer Straße, ist dankbar um den Aufschrei, der es am Wochenende zur Top-Nachricht in der „Tagesschau“ schaffte. Händler hätten sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Und jetzt das? „Wir geben die Bons nur auf Nachfrage raus. Wir möchten nicht unnötig Papier verschwenden“, erklärt der Rewe-Mann. Papier, das Thermopapier sei. Das nicht nur was koste, sondern auch belaste. Meier: „Unsere Regierung sensibilisiert uns zum Klimaschutz und beschließt dann so einen Scheiß. Ich bitte darum, das auch so deutlich zu schreiben.“

Im Rewe am Kreisel gehen wöchentlich rund 70 Rollen durch die Kasse. Ab Januar werden es, sollte der Altmaier-Einspruch auf den letzten Metern nicht doch noch zum Umlenken führen, 100 sein. „60 bis 70 Prozent der Kunden nehmen den Bon mit“, schätzt Jörg Meier. Insbesondere dann, wenn für andere mit eingekauft werde. Ansonsten hätten Kunden ja auch die Möglichkeit, während des Registriervorgangs auf den Monitor zu schauen.

„ Der größte Blödsinn, den es gibt. Der größte Blödsinn, den es gibt. “ Andreas Frenz

Bei Expert Promedia sind die Kassen längst umgestellt. Zentral gesteuert, in weiser Voraussicht auf die neue Gesetzeslage, zu der auch Geschäftsführer Andreas Frenz deutliche Worte findet: „Schwachsinn. Der größte Blödsinn, den es gibt.“ In seinem Elektronik-Großmarkt habe der Bon allerdings noch einen anderen Stellenwert als beim Bäcker: „Die Leute nehmen ihn als Garantiebeleg mit.“ Bei Batterien und anderem Kleinkram bleibe er aber auch gern liegen. Frenz: „Was will ich beim Bäcker mit einem Bon, wenn ich nur ein Brötchen kaufe und es gleich esse.“ Zurück bleibe dann ein Stück Sondermüll, den keiner brauche. Und: Wohin dann damit?

„ Papierverschwendung für nichts. Papierverschwendung für nichts. “ Klaus Göske

Zur Blume der Bon: Gängige Praxis bei Blumen Göske, auch wenn es nur eine einzelne Rose ist, weil die Kasse automatisch doppelt druckt. Einmal fürs Finanzamt, einmal für den Kunden. Doch die meisten Zettel bleiben auf der Theke. „Ein Drittel oder Viertel nimmt ihn mit“, sagt Klaus Göske. Zwar treffe ihn das neue Kassengesetz nicht direkt. Doch auch der Florist von der Beckumer Straße hat eine klare Meinung: „Blödsinn. Papierverschwendung für nichts.“

„ Wir haben neun Läden, sind in zwei Schulen und haben täglich 4000 Kunden. Wir haben neun Läden, sind in zwei Schulen und haben täglich 4000 Kunden. “ Katrin Altenau

Katrin Altenau kommt für die Bäckerei Zimmermeier auf hochgerechnet 1,44 Millionen Bons, die die Kassen im nächsten Jahr ausdrucken. „Wir haben neun Läden, sind in zwei Schulen und haben täglich 4000 Kunden“, gibt Altenau die Zahlen ihrer Chefin Katja Zimmermeier weiter – und ist bei 120.000 Bons Monat für Monat „Völliger Schwachsinn.“ Und dabei sei der familiengeführte Betrieb noch ein kleiner. Wie viel Müll falle erst bei den großen Ketten an. Selbst habe man gerade erst auf Mehrwegbecher umgestellt. Wie vertrage sich die absurde Bon-Geschichte dann bitte mit dem Klima- und Umweltschutz? Und: Wie werden die Schüler reagieren, wenn es im Schulshop zum Laugenbrötchen noch die Quittung gebe.