Dafür konnten sich der Kaufmännische Direktor beider LWL-Kliniken nun in Düsseldorf eine Auszeichnung als „Best-Practice-Beispiel“ abholen. Die Initiative „NRW kocht Bio“ des NRW-Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz beschäftigte sich nach Angaben des Landschaftsverbands (LWL) mit der Frage, welche Rolle Bio-Lebensmittel „für ein nachhaltiges und damit zukunftsfähiges Konzept in der Gemeinschaftsverpflegung“ spielt. Weil die LWL-Kliniken mit gutem Beispiel vorangehen, überreichte Ursula Heinen-Esser Voß eine Urkunde.

Einsatz schon seit 15 Jahren

Das kommt nicht von ungefähr. Schon 2004 stellten die Küchen der beiden LWL-Kliniken ihr Programm um, seit 2005 tragen sie gar ein Bio-Siegel. Was freilich nicht bedeutet, dass ausschließlich Bio-zertifizierte Produkte verwendet werden. Denn das, gesteht der Kaufmännische Direktor Thomas Voß, sei noch immer kaum zu machen – bei rund 1750 Gerichten am Tag. Doch in den Küchen in Münster und Lengerich tragen – gemessen am Warenwert – 22 Prozent der eingesetzten Waren das Bio-Siegel.

Anfängliche Zweifel wichen Begeisterung

„Die größte Herausforderung war, das Küchenpersonal mitzunehmen“, erinnert sich Voß an die Anfänge vor 15 Jahren. Denn bio zu kochen bereitet zunächst einmal mehr Aufwände. Neue Beschaffungswege sind notwendig, mehr Flexibilität, weil es manche Zutaten zeitweise einfach nicht gibt, und dann müssen sie auch noch getrennt von den konventionellen Lebensmitteln gelagert werden. „Aber heute brennen alle dafür“, freut sich der Chef. Und es sei auch einfacher als in der Anfangszeit, passende Produkte einzukaufen.

Das Engagement zeigt sich freilich auch in den Kosten: „Das ist teurer, da darf man sich nichts vormachen.“ Doch das Team fand andere Einsparmöglichkeiten – und freut sich seither auch über deutlich steigende Zufriedenheitswerte mit dem Essen.