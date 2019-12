„Gibt es Beispiele, wie man das Mittelalter fürs ehrenamtliche Engagement erreichen kann?“, fragte am Donnerstag Martin Klein, Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins Rhede. Ja, antwortete Dr. Silke Eilers, Geschäftsführerin des Westfälischen Heimatbundes: „Mit neuen Ideen kann man junge Leute gewinnen. Dann ist das Image nicht so angestaubt wie gedacht.“ Die Westfalen-Initiative brachte am Donnerstag im Textilwerk Bocholt Vereine und Verbände zusammen, um den Ansatz für ein großes Problem zu finden: die Veralterung im Ehrenamt.

Dr. Jörg Ernst von der Stiftung Aktive Bürgerschaft Berlin zeigte in seinem Referat „Wandel, Sorge, Hoffnung“ Wege auf, wie erfolgreich junge Menschen zu freiwilliger ehrenamtlicher Arbeit zu bewegen seien: über die Schulen. Und er nannte Zahlen für Nordrhein-Westfalen und Hessen, die aufhorchen lassen.

Über die Maßnahme „sozialgenial“ machten laut Ernst seit 2009 rund 120 000 Schüler in 770 Schulen bei 3000 Projekten mit. Sie halfen in Seniorenzentren, bemühten sich um einen grünen Möhnesee, engagierten sich in der Flüchtlingshilfe oder in Repair-Cafés. Die Caritas wirbt an 70 Standorten für youngcaritas, die Jugendfeuerwehren in NRW werben plakativ: „Für mich. Für alle.“

An fünf Thementischen diskutierten Vertreter von Kultur, Sport, Heimatbund, Senioren und Freiwilligenagenturen: „Gemeinsam engagiert für die Zukunft.“ Die Sportvereine spielten dabei eine große Rolle, sagte Gerd Meyer-Schwickerath, Geschäftsführer der veranstaltenden Stiftung Westfalen-Initiative: „Der Sport besteht nicht nur aus Fußball. Die Klubs haben auf dem Land oft einen Organisationsgrad von bis zu 40 Prozent. Das ist immens. Es gibt tolle Beispiele.“