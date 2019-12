Baustellen sind sichtbar

Die drei Buslinien nach Lünen, Werne und Selm sind von Eurobahn-Mitarbeiten mit Kommunalpolitikern aus Ascheberg, Werne und Nordkirchen mit dem Bus abgefahren worden, teilt Keolis-Sprecherin Nicole Pizzuti auf WN-Anfrage mit. Bestimmte Straßen, in denen sich Busse nicht begegnen dürfen, wurden ausfindig gemacht und der Fahrplan so konzipiert, dass keine Begegnung stattfinden wird.Bei den Testfahrten wurde darauf geachtet, wie die kommunalen Bushaltestellen ausgestattet werden müssen, damit klar wird, dass der Schienenersatzverkehr auch dort hält. Es wird Aushänge und Schilder an den Bahnhöfen, Bussen und den kommunalen Bushaltestellen geben. Zudem werden Flyer mit den genauen Routen und Abfahrtszeiten an die Fahrgäste verteilt.Die Gemeinde Ascheberg weist darauf hin, dass eine Anfahrt mit dem Auto zum Bahnhof Ascheberg möglichst vermieden werden sollte. Am Bahnhof Ascheberg gibt es wenige Parkplätze und außerhalb ist Parken verboten. Die Gemeinde wird falsch geparkte Fahrzeuge rigoros abschleppen lassen, damit Platz für die Busse ist. Die Eurobahn weist schon darauf hin, dass die Busse zwar barrierefrei sind, aber ein Umstieg zum Zug in Davensberg wegen der Infrastruktur am Bahnhof nicht gewährleistet wird.Die drei Buslinien werden in Davensberg gleichzeitig losfahren. In den ersten zwei Wochen wird die Linie A ( Ascheberg Altenwohnheim bis Lünen) mit zwei Bussen gleichzeitig bedient. Nach der zweiwöchigen Phase werden die Fahrgastzahlen ausgewertet und die Kapazitäten angepasst.