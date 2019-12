Am Sonntagmorgen platzte gegen 9.56 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund an einem BMW ein Reifen. Der 55-jähriger Fahrzeugführer aus Nordwalde verlor darum die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam mit seinem BMW von der Fahrbahn abkam und kollidierte mit der Mittelschutzplanken. Danach, so die Polizei, sei er auf dem rechten Seitenstreifen zum Stehen gekommen.

Drei Polizeibeamte aus Rheinland-Pfalz, die privat unterwegs waren, fuhren mit ihrem Fahrzeug unmittelbar hinter dem Nordwalder. Sie schritten sofort ein, leisteten Erste Hilfe, sicherten die Unfallstelle ab und verständigten die Rettungskräfte. Der 55-jährige BMW-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Seine 60-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.