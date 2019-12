Worauf Zugreisende auf der Strecke Münster-Osnabrück achten müssen

Der Streik bei der Eurobahn hat den Betrieb auf der Strecke Münster – Osnabrück am Montag offenbar nicht allzu massiv betroffen. Nach Angaben des Unternehmens kam es zu keinen Ausfällen beim RB 66. Doch die Kunden mussten sich in den Morgen- und Vormittagsstunden darauf einstellen, dass Züge kürzer waren als üblich.

Auf der Eurobahn-Homepage war von „Kapazitätsabweichungen“ die Rede. Sprecherin Nicole Pizzuti begründete das mit den Auswirkungen von Arbeitsniederlegungen in der Werkstatt in Hamm-Heessen. Mit Blick auf die seit Wochen bestehenden Einschränkungen wegen Bauarbeiten und den Schienenersatzverkehr sagte sie weiter, dass zum Fahrplanwechsel am Sonntag, 15. Dezember, wie geplant die Rückkehr zum „normalen“ Verkehr vorgesehen sei. Dann wird ab Lengerich nicht mehr nur der RB 66 der Eurobahn fahren, sondern, wie berichtet, auch der RE 2 der Deutschen Bahn. Noch bis Sonntag fahren auf der Strecke zwischen Kattenvenne und Osnabrück keine Züge.

Anders als bei der Regionalbahn wird es beim Regionalexpress allerdings im Zug keine Fahrkartenautomaten geben, so ein Bahnsprecher. Wer den RE 2 nutzt, muss sich also vorher ein Ticket besorgen. Im Lengericher Bahnhof stehen zwei Automaten in der Eingangshalle.

Der Lengerich-Start des RE 2 könnte Pendlern und anderen Bahnfahrern mit Blick auf die weiteren Entwicklungen bei der Eurobahn durchaus von großem Nutzen sein. Nach Angaben der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) muss damit gerechnet werden, dass es in den kommenden Tagen erneut zu Streiks bei der Eurobahn kommt. Wann und wo, darüber wolle man vorab aus taktischen Gründen nichts sagen, so EVG-Sprecher Uwe Reitz. „Da bitten wir um Verständnis.“

Sollte dann die Strecke Osnabrück – Münster massiver betroffen sein als am Montag, also Züge auch einmal komplett ausfallen, wäre durch den RE 2 zumindest der Stundentakt gewahrt, da die Deutsche Bahn von dem Tarifkonflikt nicht betroffen ist. Nicole Pizzuti von der Eurobahn rät Kunden, regelmäßig auf die Internetseite des Bahnunternehmens zu schauen. „Da wird immer aktuell über das Geschehen informiert.“

Grund für die nun zu Ende gehenden Einschränkungen auf der Linie des RB 66 waren Bauarbeiten, die im Oktober begonnen hatten. Entlang der Strecke wurden auf mehr als zehn Kilometern Oberleitungen, Gleise und Weichen erneuert. Die Maßnahmen hängen mit dem neuen elektronischen Stellwerk Osnabrück zusammen, in das die Bahn mehr als 175 Millionen Euro investiert.