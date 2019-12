Sechs Leichtverletzte meldet die Polizei von einem Unfall auf der B 58 am Sonntagabend. Um 17.58 Uhr kam es an der Kreuzung B 58/K 2 (Einmündung Plaßstraße) zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Personen leicht verletzt wurden.

Ein 52-jähriger Nottulner, so die Polizei, habe mit einem Pkw die B 58 aus Richtung Ascheberg kommend in Fahrtrichtung Lüdinghausen befahren und beabsichtigt an der Kreuzung nach links in die Plaßstraße abzubiegen. Eine 60-jährige Aschebergerin sei zu diesem Zeitpunkt auf der B 58 in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Aus bisher ungeklärter Ursache sei sie nach links von ihrer Fahrspur abgekommen und mit dem ordnungsgemäß wartenden Pkw des 52-jährigen Nottulners zusammengestoßen. Der wartende Pkw wurde durch den Aufprall gegen den, die Unfallstelle passierenden Pkw einer 56-jährigen Lüdinghauserin geschleudert. Durch den Unfall wurden die drei Fahrer und insgesamt drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Zwei Personen wurden vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt.

Unfall auf der B 58

Die Freiwillige Feuerwehr war vor Ort, klemmte Batterien ab, streute Bindemittel auf auslaufende Betriebsstoffe und leuchtete die Unfallstelle für die Polizei auf.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die B 58 war während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt, teilt die Polizei mit.