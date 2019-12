Streik führt zu Zugausfällen im Münsterland

Aktualisierung: Am Dienstagmorgen sind die Streikauswirkungen im Münsterland noch sehr überschaubar. Lediglich um 5.30 Uhr meldete die Eurobahn einen Zugausfall von Warendorf in Richtung Bielefeld.

Ursprungsbericht: Die Kunden der Eurobahn haben am Montagmorgen die ersten Folgen des Tarifstreits zwischen Lokführern der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und dem Eurobahnbetreiber Keolis zu spüren bekommen. Zwischen Münster und Bielefeld fielen am frühen Morgen acht Züge aus. Grund: ein EVG-Lokführer, der in den Streik getreten ist. Laut Eurobahn streiken von ihren 480 Lokführern neun, die in der EVG organisiert sind.

Im Münsterland fahren Eurobahn-Züge von Münster nach Bielefeld, nach Osnabrück, nach Rheine und über Hamm nach Paderborn. Drei Busse waren laut Eurobahn im Einsatz, um die Fahrgäste an ihr Ziel zu bringen. Betroffen waren alle Linien, auf denen EVG-Lokführer Dienst hatten. Das waren am Montag auch Züge von Lemgo, von Horn-Bad Meinberg und von Rahden nach Bielefeld.

Am Vormittag hat sich die Situation auf der Linie zwischen Münster und Bielefeld wieder entspannt. Nicole Pizzuti, Sprecherin der Eurobahn, berichtete nur noch von „Kapazitätsabweichungen“, also kürzeren Zügen. Außerdem ist um 12.45 Uhr ein Zug ausgefallen. Weitere Ausfälle drohten. Schwerpunkt des Streiks ist eine Werkstatt der Eurobahn in Hamm-Heessen, wo Mitarbeiter ihre Arbeit niedergelegt haben. Deswegen fallen nicht sofort mehrere Züge aus. Allerdings hat die Eurobahn deswegen kürzere Züge auf die Reise geschickt.

Kunden der Eurobahn müssen sich auch am Dienstag auf Zugausfälle einstellen. Die EVG will ihren Streik in NRW fortsetzen. Die Beschäftigten des Eurobahn-Betreibers Keolis hatten sich vergangene Woche in einer Urabstimmung mit großer Mehrheit für einen unbefristeten Arbeitskampf ausgesprochen. Auch Pizzuti geht davon aus, dass „der Streik noch weiter Fahrt aufnehmen kann“, sagte sie gegenüber unserer Zeitung.

Sollte der Streik in der Werkstatt in Hamm noch länger dauern, würde sich das auf den Bahnverkehr in den nächsten zwei oder drei Tagen auswirken. Züge müssen alle sechs Wochen gewartet werden. Zusätzlich kann das beginnende Winterwetter für Arbeit in der Werkstatt sorgen. Durch Regen und Blätter auf den Gleisen kommen Züge öfter ins Rutschen. Dadurch können die Räder an einigen Stellen abgeflacht werden, die wieder ausgeglichen werden müssen. „Das ist nicht dramatisch und kostet nicht viel Zeit, kann aber zum Problem werden, wenn in der Werkstatt niemand arbeitet“, sagt Pizzuti. „Nach zwei, drei Tagen kann es passieren, dass die Kapazität ganz eng wird.“